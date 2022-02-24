24 марта Казани среди шакирдов Татарстана пройдет олимпиада по татарскому языку, литературе и истории

24 марта в Казани среди учащихся медресе и исламских вузов Татарстана пройдет республиканская олимпиада по татарскому языку, литературе и истории в рамках 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией по инициативе и при поддержке ДУМ РТ и Российского исламского института.

Олимпиада проводится с целью создания дополнительных условий для изучения, сохранения и развития татарского языка, татарской литературы и истории татарского народа, формирования у подрастающего поколения интереса к изучению языка, воспитания уважения к татарской культуре, совершенствования культуры речи. Конкурс также направлен на воспитание интереса к татарскому языку, выявление талантливой молодежи, пропаганду изучения татарского языка, литературы и истории татарского народа, привлечение студентов к научно-исследовательской работе.

Олимпиаду проведут по 3 направлениям – татарскому языку, татарской литературе и истории татарского народа. По условиям конкурса в олимпиаде смогут принять участие по 1 студенту в каждой номинации от СПО, от вузов – до 3 человек до 25 лет. Желающим принять участие в олимпиаде необходимо отправить заявку с указанием ФИО, контактного телефона, электронного адреса, учебного заведения, направления олимпиады, темы научно-исследовательской работы (для тат.литературы) и преподавателя до 20 марта 2022 года на электронную почту [email protected]

Олимпиада по татарскому языку пройдет в письменной тестовой форме с выполнением отдельных заданий. Тест включает в себя вопросы по фонетике, лексикологии, морфологии, синтаксису и пунктуации и ставит своей целью выявить уровень теоретических знаний студентов, умение применять их на практике.

Олимпиада по татарской литературе представляет собой защиту исследовательской работы (для девушек) и устный пересказ проповеди для юношей. Исследовательская работа должна быть написана по направлению 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией объемом не более 15 страниц на выбранную тему и отправлена не позднее 20 марта 2022 года на электронную почту [email protected] Объектом исследования могут быть вопросы религии и морали в творчестве татарских писателей (поэтов, драматургов), религиозные мотивы в татарской литературе и др. На защиту работы выделяется от 5 до 7 минут. Также предусмотрены вопросы от членов жюри. Во время конкурса проповедей юноши в течение 10-15 минут должны будут устно рассказать содержание заранее подготовленной проповеди на свободную тему.

Олимпиада по истории татарского народа заключается в прохождении тестирования и выполнении отдельных заданий, предусматривающих работу с источниками.

Победители и призёры будут определены по результатам олимпиады в каждом из 3 направлений отдельно. Участникам будут вручены сертификаты.

Участники олимпиады, организаторы, члены жюри обязаны быть в масках, соблюдать правила санитарии и гигиены.

dumrt.ru