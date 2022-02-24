В Высокогорском районе готовятся к краеведческой конференции

19 февраля 2022 г. в Администрации Высокогорского района РТ состоялось рабочее совещание – заседание Оргкомитета Республиканской научно-практической историко-краеведческой конференции «Историко-культурное наследие Высокогорского района и Заказанья» с участием Главы района Р.Ф. Хисамутдинова, заместителя руководителя Исполкома района Р.Р. Сабирзянова, начальника Комитета по работе с татарскими краеведами Исполкома ВКТ, председателя Общества татарских краеведов РТ, профессора А.А. Бурханова, председателя Общества краеведов Высокогорского района РТ Р.З.Салиева, директора краеведческого музея района Р.Р. Файзуллиной, заместителя председателя Совета ветеранов района Р.Н. Галимовой и научного сотрудника Иске-Казанского государственного музея-заповедника Министерства культуры РТ (д. Камаево) Л.А.Ахромовой.

В ходе встречи принято решение о проведении Республиканской научно-практической, историко-краеведческой конференции по историко-культурному наследию Высокогорского района и Заказанья 22 апреля 2022 года. Мероприятие пройдет в рамках 1100-летия принятия Ислама предками татар Поволжья и Урала в Волжской Болгарии, 30-летия ВКТ, 165-летия уроженца Высокогорского района – выдающегося просветителя и богослова Галимжана Баруди, Года цифровизации в РТ и Года культурного наследия народов РФ.

В ходе заседания были обсуждены также итоги Республиканской конференции, посвященной 165-летию Г. Баруди, которая прошла 17 февраля 2022 г. на базе СОШ №4 с. Высокая Гора.

В ходе встречи Глава Высокогорского района Р.Ф. Хисамутдинов вручил А.А. Бурханову книги по истории Высокогорского района РТ. В свою очередь А.А. Бурханов от имени руководства ВКТ вручил подарочные книги «Татар дөньясы» и «Татар милли ашлары», а также свои авторские книги по краеведению и номера журнала «Туган җир» Р.Ф. Хисамутдинову, Р.Р. Сабирзянову и библиотеке Краеведческого музея района.

Участники совещания продолжили разговор на базе Районного музея, осмотрели экспозиции музея и обсудили вопросы перспектив развития музейного и краеведческого дела в районе и Заказанье.

Начальник Комитета по работе с татарскими краеведами Исполкома ВКТ,

профессор Альберт Бурханов