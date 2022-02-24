Подвели итоги городского конкурса юных краеведов «Казань – город детства»

Общество татарских краеведов при ВКТ, начиная с 2017 года, активно сотрудничает и проводит совместно с Казанским городским Дворцом детского творчества им. А. Алиша серию совместных мероприятий научно-практического и историко-краеведческого характера. Так, в частности, 18 февраля 2022 г., на базе МБУ ДО «Городской Дворец детского творчества им.А.Алиша», совместно с Управлением образования г. Казани, РОО «Общество татарских краеведов» РТ и Казанским научно-исследовательским техническим университетом был проведен Городской конкурс юных краеведов «Казань – город детства», посвященный 100-летию Пионерской организации, проводимый в рамках принятия Ислама предками татар Поволжья и Урала в Волжской Болгарии, Года цифровизации в РТ и Года историко-культурного наследия народов Российской Федерации.

Перед началом Конкурса председатель жюри, начальник Комитета по работе с татарскими краеведами Исполкома ВКТ, профессор А.А. Бурханов поздравил участников конкурса – учащихся и преподавателей – руководителей работ с началом мероприятия, от имени Исполкома ВКТ вручил подарочные книги основному организатору мероприятия-заведующий Отделом патриотического воспитания «Avante! Алга! Вперед!» Казанского ГДДТ им. А.Алиша Р.З. Хадыевой А.А. Бурханов рассказал о своей пионерской и студенческой жизни, о работе в лагерях «Артек» и «Орленок» в Крыму и Краснодарском крае, об основных направлениях деятельности татарских краеведов в Татарстане и регионах РФ, о планах ВКТ в 2022 году.

В финале конкурса юных краеведов г. Казани приняли участие победители предварительных соревнований краеведов: команды школы №113, МБУ ДО «Центр детского и юношеского творчества «Простор», лицея №23, школы №49 и лицея-интерната №7 (все находятся в Ново-Савиновском районе г. Казани), гимназии №102 (Московский район), школы №153 (Кировский район), школы №147, лицея №145 и гимназии №37 (все Авиастроительный район) А.А. Бурханов от имени Оргкомитета конкурса, Общества татарских краеведов вручил командам-участникам победителям конкурса грамоты и книги по краеведению по истории Татарстана и татарского народа.

Грамоты и подарки за высокий уровень организации и проведения Городского конкурса юных краеведов «Казань – город детства» получили также члены жюри Р.З. Хадыева (ГДДТ им. А.Алиша), Н.О. Умяров (АНО «Центр «Феникс»), к.и.н., доцент КНИТУ Ю.В. Терехина, И.В. Жиркова, С.Г. Шарова Н.А.Софьина и В.В. Павлова (все методисты ГДДТ им. А.Алиша).

Начальник Комитета по работе с татарскими краеведами Исполкома ВКТ,

профессор Альберт Бурханов