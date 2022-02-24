Татарские краеведы г. Новокузнецка провели «День пирога»

Татары города Новокузнецка провели «День пирога», где были представлены национальные татарские блюда. Это и “гөбәдия”, и “бәлеш”, и королевская ватрушка, и сметанник, и кабартма, и кыстыбый…

Здесь прозвучали татарские песни-мунаджаты, ведущие провели игровые викторины, на знание истории татарского народа. Были здесь и вопросы об официальном принятии Ислама Волжской Болгарией в 922 году, и о путешествии Ахмеда ибн Фадлана в страну волжских Болгар на Итиле. Также гостям был предложен мастер -класс по завязыванию платков. Душистый чай и ароматные блюда придали мероприятию праздничность и татарский колорит. ъ

А.А. Аширов,

г. Новокузнецк, Кемеровская область