tatruen
Главная / Новости / Татарские краеведы г. Новокузнецка провели «День пирога»
Татарские краеведы г. Новокузнецка провели «День пирога»

Татарские краеведы г. Новокузнецка провели «День пирога»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 24.02.2022 0 1

Татары города Новокузнецка провели «День пирога», где были представлены национальные татарские блюда. Это и  “гөбәдия”, и “бәлеш”, и королевская ватрушка, и сметанник, и кабартма, и кыстыбый…

Здесь прозвучали татарские песни-мунаджаты, ведущие провели  игровые викторины, на знание истории татарского народа. Были здесь и вопросы об официальном принятии Ислама  Волжской Болгарией в 922 году, и о путешествии Ахмеда ибн Фадлана в страну волжских Болгар на Итиле. Также гостям был предложен мастер -класс по завязыванию платков. Душистый чай и ароматные блюда придали мероприятию праздничность и татарский  колорит. ъ

 А.А. Аширов,

г. Новокузнецк, Кемеровская область

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.