Продолжается прием заявок для участия в литературном конкурсе «Таян Аллаһка»

Конкурс начинающих писателей проходит в три этапа: прием работ – с 1 февраля по 30 апреля 2022 года; отбор победителей и призеров – с 1 мая по 30 июня 2022 года; награждение авторов лучших работ – в сентябре 2022 года.

В конкурсе могут принять участие граждане России в возрасте от 10 до 45 лет. Главное условием конкурса является то, что его участники не должны профессионально заниматься писательской или журналистской деятельностью.

В этом году для сочинений приоритетной является тема 1100-летие принятия Ислама Волжской Булгарией.

Лучшие работы будут определены в 3 номинациях: поэзия, художественная литература и публицистика. Представленные на конкурс работы и статьи должны быть написаны на татарском литературном языке и отправлены на электронную почту [email protected] Авторы могут участвовать только в одной номинации. Участники конкурса должны представить вместе с произведениями краткое изложение своих работ, адреса и номера телефонов. Телефон для справок: +7 (843) 277-68-26.

Напомним, литературный конкурс «Таян Аллаһка» проводится ежегодно с 2010 года по инициативе известного татарского религиозного деятеля Валиуллы хазрата Якупова. Ожидается, что итоги конкурса будут подведены на региональной научно-практической конференции «XI Якуповские чтения».