Сегодня, в рамках рабочей поездки в г. Курган, заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев ознакомился с Соборной мечетью города Курган.

Также сегодня Председатель Национального Совета проведёт в Курганской области заседание с руководителями татарских общественных организаций Уральского федерального округа. На нем будет рассмотрен план работы на 2022 год.

Соборная Мечеть — соборная мечеть в Кургане, начало строительства 2000 год. Находится в центральной части города, на побережье Тобола. Здание мечети единственное, после разрушения мечети, которая располагалась в доме купца Амрофзана Галеева.

Первая мечеть была открыта в доме Амрофзана Галеева 11 марта 1910 года, а уже в октябре 1912 года имамом был назначен Мухаммедназиб Хабибуллин. В советское время мечеть, как и другие религиозные учреждения, была упразднена. Сначала в татаро-башкирскую школу, а в 1941 году и просто закрыта (Здание управления промкооперации Курганской области).

15 июля 2000 года в Молодёжном сквере Кургана состоялась закладка фундамента нового здания мечети. Проект мечети разработан специалистами института «Кургангражданпроект», которые дважды выезжали в Тюменскую область для ознакомления с архитектурой мечетей, и на основе их разработали проект Курганской соборной мечети. Строительство велось на средства благотворительного фонда пожертвований местных мусульман.

В 2008 году в цокольном этаже начали проводиться джума-намазы.