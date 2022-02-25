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Старт регистрации на международный форум «Науруз»

Старт регистрации на международный форум «Науруз»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 25.02.2022 0 11

С 6 по 12 июня 2022 года в Казани состоится VII Международный театрально-образовательный фестиваль-форум «Науруз». Форум пройдет в гибридном формате: онлайн и офлайн.

Для участников форума будут проведены мастер-классы по театральной педагогике,  актерскому мастерству, искусству актера и режиссера театра кукол, лекции и семинары по менеджменту, PR-технологиям, сценографии, театральной критике, работе литературной части и художественно-постановочной части театра.

Педагогами фестиваля-форума станут ведущие специалисты театрального искусства и менеджмента из Германии, Колумбии, Англии, Франции, Польши и России. В рамках образовательной программы VII Международного театрально-образовательного фестиваля-форума “Науруз” пройдет летняя программа Ассоциации национальных театров.
Регистрация доступна на сайте https://kamalteatr.ru/projects/nauruz/vii-mezhdunarodnyy-teatralno-obrazovatelnyy-forum-festival-nauruz/

Учредителем фестиваля-форума является Министерство культуры Республики Татарстан. Партнерами Форума являются: Союз театральных деятелей Российской Федерации и Союз театральных деятелей Республики Татарстан.

mincult.tatarstan.ru

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