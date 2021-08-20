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28 августа стартует XIII Всероссийский фестиваль татарского фольклора «Түгәрәк уен»

28 августа стартует XIII Всероссийский фестиваль татарского фольклора «Түгәрәк уен»

в Новости, Слайдер, Культура, Главные новости, 20.08.2021 0 2

28 августа в 19:00 на площади перед Культурным Центром «Чулпан» стартует XIII Всероссийский фестиваль татарского фольклора «Түгәрәк уен» с вечерней программой «Кичке уен». В концертной программе «Кичке уен» примут участие фольклорные коллективы и исполнители Республики Татарстан.

29 августа в 10:00 в Культурном Центре «Чулпан» состоится официальное открытие Всероссийского фестиваля татарского фольклора «Түгәрәк уен». В фестивале примут участие более 30 фольклорных коллективов и исполнителей из регионов России. По завершении концертной программы фестиваля будут объявлены Лауреаты конкурса.

Фестиваль «Түгәрәк уен» – единственный фестиваль в России, посвященный исключительно аутентичному фольклору татар.

Фестиваль объединяет фольклорные коллективы различных этнических групп татар, а также знакомит всех желающих с разноплановым многообразием культурного наследия татарского народа.

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