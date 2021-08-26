Сотрудники Полпредства Татарстана в РФ возложили цветы к памятному знаку «Город-герой Сталинград»

В Александровском саду прошла торжественная церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата и памятному знаку «Город-герой Сталинград».

Она посвящена памяти погибших в Сталинграде. 79 лет назад гитлеровская авиация обрушилась на город. Немецко-фашистские бомбардировщики в этот день уничтожили Сталинград и похоронили под его руинами более 200 тысяч мирных жителей и беженцев.

Церемония ежегодная. Ее инициатор и организатор – межрегиональная патриотическая общественная организация «Сталинградский призыв» при поддержке Министерства обороны России. Ранее почетным председателем организации был генерал армии, ветеран ВОВ, Президент Академии военных наук Махмут Ахметович Гареев. После его смерти в 2019 году почетным руководителем стал генерал-полковник Валерий Баранов – председатель Клуба офицеров, созданного при Полпредстве Татарстана.

Сотрудники представительства и члены Клуба офицеров в церемонии участвуют каждый год.

Перед собравшимися выступил Валерий Баранов и народный артист РСФСР Михаил Ножкин, частый гость встреч Клуба офицеров. «Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой – он трудный самый», – строки одной из популярных песен, написанных на стихи Михаила Ивановича о Великой Отечественной войне. Несколько лет назад этот талантливый человек написал еще одну песню, которая звучит с той же пронзительной нотой. Она называется “Бессмертный марш” (или “Бессмертный полк”).

23 августа 1942 года Сталинград подвергся первой массированной воздушной бомбардировке, которая буквально смешала его с землей. Авиация фашистов осуществляла налеты большими, до 250 самолетов, группами. Сотни бомбардировщиков, сменяя друг друга, непрерывно производили налеты в течение 8-12 часов.

Процветавший до войны город стал похож на перепаханное поле с остовами построек и печными трубами. Это случай самого массового единовременного уничтожения людей в результате бомбардировок, что значительно превышает число жертв английских бомбардировок Дрездена и американского атомного удара по Хиросиме и Нагасаки.

Казалось, что утонувший в огне и дыму город больше не сможет сопротивляться. Но бомбардировки 23 августа стали лишь началом героической обороны Сталинграда советскими войсками, продолжавшейся более полугода.

tatmsk.tatarstan.ru