Национальному комплексу «Туган Авылым» исполняется 16 лет

28 августа, в субботу, Национальный комплекс «Туган Авылым», в честь своего 16-летия, приглашает жителей и гостей города Казани на праздничные мероприятия. В программе — развлекательная шоу-программа, конкурсы и подарки для детей и взрослых, ярмарка мастеров, мастер-классы от ремесленников и т.д.

По словам организаторов, Национальный комплекс «Туган Авылым» в свой день рождения испечет самый большой дучмак (национальная картофельная ватрушка) и,таким образом, поставит кулинарный рекорд на самый большой дучмак, после чего угостит им всех гостей праздника.

dumrt.ru