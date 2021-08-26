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Национальному комплексу «Туган Авылым» исполняется 16 лет

Национальному комплексу «Туган Авылым» исполняется 16 лет

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 26.08.2021 0 18

28 августа, в субботу, Национальный комплекс «Туган Авылым», в честь своего 16-летия, приглашает жителей и гостей города Казани на праздничные мероприятия. В программе — развлекательная шоу-программа, конкурсы и подарки для детей и взрослых, ярмарка мастеров, мастер-классы от ремесленников и т.д.

По словам организаторов, Национальный комплекс «Туган Авылым» в свой день рождения испечет самый большой дучмак (национальная картофельная ватрушка) и,таким образом, поставит кулинарный рекорд на самый большой дучмак, после чего угостит им всех гостей праздника.

dumrt.ru

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