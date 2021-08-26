На Дне города артисты Казани прочитают стихи Евтушенко, Ахмадулиной и Нияза Акмала

30 августа, в День города и республики, под открытым небом состоится музыкально-театрализованное представление «Голоса Казани». На специально построенной на улице Кремлевской сцене выступят танцевальные и музыкальные коллективы республики, а на балконах здания Исполкома артисты казанских театров прочитают стихи на русском и татарском языках. Выступления будут сопровождаться видеомэппинг шоу (световым шоу) на противоположной стороне улицы Кремлевской.

Зрители услышат стихотворения поэтов Татарстана и России, среди которых Зульфат, Мударис Аглямов, Леонид Топчий, Геннадий Капранов, Саджида Сулейманова, Нияз Акмал, Кадыр Сибгатуллин, Наис Гамбаров, Сергей Поликарпов, Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, Вероника Тушнова и другие.

Стихи будут читать народные артисты РТ Искандер Хайруллин, Илья Славутский, заслуженные артисты РТ Эльза Фардеева, Марат Голубев, Алсу Каюмова, Елена Ряшина, а также артисты Артем Пискунов, Резеда Саляхова, Матвей Козин. Музыкальное сопровождение прозвучит в исполнении заслуженных артистов РТ Алины Шарипжановой и Айдара Сулейманова, а также певицы Карины Зиганшиной, саксофониста Камиля Хайбуллина.

Также на музыкально-поэтическом вечере выступят уличный театр «Мимо-Крокодил» (Санкт-Петербург), молодежный оркестр Sforzando под управлением Данияра Соколова (Казань) и ансамбль танца «Казань».

На празднике представят финалистов конкурса рассказов о столице Татарстана «Саумы, Казан!» («Здравствуй, Казань!»). Напомним, проект, инициированный Мэрией Казани в Год родных языков и народного единства в РТ, стартовал весной. Произведения, написанные на татарском или русском языках, оценивало жюри, в состав которого вошли известные писатели, поэты и деятели искусств. По итогам конкурса будет издана книга, в которую войдут лучшие работы.

Литературно-художественный вечер «Голоса Казани» начнется в 20:00, зрителей ждут у здания Мэрии города по адресу: ул.Кремлевская, 3.

kzn.ru