По Старо-Татарской слободе Казани запустят новый туристический маршрут «Жизнь Тукая»

В Казани появится новый туристический маршрут. Префектура «Старый город» и МБУ «Историческая среда» запускают двуязычную экскурсию «Жизнь Тукая». Маршрут проложен по улицам и знаковым местам, связанным с жизнью и творчеством поэта Габдуллы Тукая.

Экскурсии будут проходить на русском и татарском языках. Набор в группы ведется строго по регистрации, записаться можно по телефону: +7(904)-714-32-51.

Презентация нового туристического маршрута состоится 30 августа. В 15:00 экскурсия пройдет на русском языке, в 17:30 – на татарском языке, сообщают организаторы.

В честь Дня Республики Татарстан и Дня города Казани для всех, кто успеет записаться на экскурсию «Жизнь Тукая» на ближайший понедельник, 30 августа, участие станет бесплатным.

kzn.ru