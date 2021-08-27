ИД «Хузур» выпустил книгу муфтия Камиля хазрата Самигуллина «Введение в ханафитский фикх»

Издательский дом «Хузур» ДУМ РТ опубликовал новую книгу муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина на татарском языке, посвященную ханафитскому мазхабу.

В этом труде муфтий Татарстана знакомит читателей с историей возникновения ханафитского мазхаба и фикха. В книге «Хәнәфи фикһына кереш» («Введение в ханафитский фикх») автор описывает периоды развития исламского права от времен праведных халифов и табиинов. Также даются сведения о возникновении ханафитского мазхаба, о его основателе имаме Абу Ханифе, а также о его учениках и последователях. Также в книге представлены ученые и книги этой религиозно-правовой школы, причины и методы возникновения мазхаба.

В нашей стране правовая школа имама Агзама тоже является самой популярной и получила свое распространение еще в 7-9 веке, а в 922 году секретарь посольства аббасидского халифа Муктадира зафиксировал официальное принятие Ислама булгарами (предки современных татар) в качестве государственной религии в Волжской Булгарии. Именно с этого время ханафитский мазхаб стал официальной правовой школой в Волжской Булгарии.

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