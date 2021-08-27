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ИД «Хузур» выпустил книгу муфтия Камиля хазрата Самигуллина «Введение в ханафитский фикх»

ИД «Хузур» выпустил книгу муфтия Камиля хазрата Самигуллина «Введение в ханафитский фикх»

в Новости, Слайдер, Религия, Главные новости, 27.08.2021 0

Издательский дом «Хузур» ДУМ РТ опубликовал новую книгу муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина на татарском языке, посвященную ханафитскому мазхабу.

В этом труде муфтий Татарстана знакомит читателей с историей возникновения ханафитского мазхаба и фикха. В книге «Хәнәфи фикһына кереш» («Введение в ханафитский фикх») автор описывает периоды развития исламского права от времен праведных халифов и табиинов. Также даются сведения о возникновении ханафитского мазхаба, о его основателе имаме Абу Ханифе, а также о его учениках и последователях. Также в книге представлены ученые и книги этой религиозно-правовой школы, причины и методы возникновения мазхаба.

В нашей стране правовая школа имама Агзама тоже является самой популярной и получила свое распространение еще в 7-9 веке, а в 922 году секретарь посольства аббасидского халифа Муктадира зафиксировал официальное принятие Ислама булгарами (предки современных татар) в качестве государственной религии в Волжской Булгарии. Именно с этого время ханафитский мазхаб стал официальной правовой школой в Волжской Булгарии.

Приобрести книгу можно в фирменном магазине ИД «Хузур» в Казани, а также заказать дистанционно через интернет-магазин:

  • Магазин: г.Казань, ул. Парижской коммуны, 6. Тел.: +7 (960) 072-74-63
  • Склад: г.Казань, ул.Газовая, 14. Тел.: +7(966) 250-00-09
  • Интернет магазин: huzurshop.ru (http://huzurshop.ru/)

dumrt.ru

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