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Дни татарской культуры пройдут в Свердловской области

Дни татарской культуры пройдут в Свердловской области

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Соотечественники, 27.08.2021 0 4

Бер күрешү – үзе бер гомер! Под таким названием в сентябре в Свердловской области пройдут Дни татарской культуры.

Торжественное открытие Дней татарской культуры в Свердловской области состоится 3 сентября в Свердловском государственном областном дворце народного творчества по адресу ул.Фестивальная, 12 в Екатеринбурге. Начало – в 19:00.

На сцене – звезды татарской эстрады.

Вход строго по пригласительным билетам. Желающих за пригласительными в Екатеринбурге просим обращаться к Рифату Рашидовичу Юсупову по телефону 89221991966.

Звездная программа порадует жителей области 4 сентября в Красноуфимске, 5 сентября в Михайловске, 6 сентября в Азигулово, 7 сентября в Натальинске.

С 8 сентября Дни татарской культуры в Свердловской области продолжатся по селам Западного округа. Жителей татарских сел Красноуфимского, Ачитского, Артинского и Нижнесергинского районов порадуют выступления артистов Казанской филармонии Сирины Зайнутдиновой, Фердинанда Фатхи, Ваиса Байрамова, Рустама Насибуллина, Алсу Валиуллиной и Ильнура Фасхутдинова.

ural.tatar

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