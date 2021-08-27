Участницы проекта “Татар кызы ” совершенствуют кулинарное мастерство

С 25 по 31 августа в столице Татарстана продолжается полуфинальный этап Международного конкурса “Татар кызы”. Девушки продемонстрировали свои интеллектуальные способности и произвели впечатление на членов жюри на творческом этапе.

Сегодня же в комплексе “Туган авылым” проходит кулинарный этап проекта. Здесь будет выбрана самая умелая хозяйка. Девушки готовят татарское национальное блюдо – токмач (суп с лапшой). Раскатывание теста, быстрая и мелкая нарезка лапши, приготовление ароматного супа – все это требует от девушек ловкости и аккуратности.

О кулинарных секретах участницам рассказала руководитель Всемирной организации татарских женщин, председатель региональной общественной организации татарских женщин “Ак калфак” Кадрия Идрисова. Она дала девушкам мудрые советы о приготовлении вкусных блюд, о создании семейного уюта и о роли женщины в семье.

Также сегодня девушки прослушают лекции об истории татарского народа, о роли женщины обществе, примут участие в мастер-классе по вышиванию тамбуром.

Лейсан Хаерова