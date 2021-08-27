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Участницы проекта “Татар кызы ” совершенствуют кулинарное мастерство

Участницы проекта “Татар кызы ” совершенствуют кулинарное мастерство

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 27.08.2021 0 6

С 25 по 31 августа в столице Татарстана продолжается полуфинальный этап Международного конкурса “Татар кызы”. Девушки продемонстрировали свои интеллектуальные способности и произвели впечатление на членов жюри на творческом этапе.

Сегодня же в комплексе “Туган авылым” проходит кулинарный этап проекта. Здесь будет выбрана самая умелая хозяйка. Девушки готовят татарское национальное  блюдо – токмач (суп с лапшой).  Раскатывание теста, быстрая и мелкая нарезка лапши, приготовление ароматного супа – все это требует от девушек ловкости и аккуратности.

О кулинарных секретах  участницам рассказала руководитель Всемирной организации татарских женщин, председатель региональной общественной организации татарских женщин “Ак калфак” Кадрия Идрисова. Она дала девушкам мудрые советы о  приготовлении вкусных блюд, о создании семейного уюта и о роли женщины в семье.

Также сегодня  девушки прослушают лекции об истории татарского народа, о роли женщины обществе, примут участие в мастер-классе по вышиванию тамбуром.

Лейсан Хаерова

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