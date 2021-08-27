В Казани состоится расширенное заседание Всемирного форума татарской молодежи

С 28 по 30 августа в Казани пройдет расширенное заседание Всемирного форума татарской молодежи (ВФТМ). В заседании примут участие члены Совета Всемирного форума татарской молодежи — 70 делегатов из 21 региона Российской Федерации и Татарстана, руководители молодежных организаций из Великобритании, Германии, Казахстана и Турции. Это первая встреча Совета ВФТМ в офлайн формате в условиях пандемии.

В ходе расширенного заседания Форума, которое пройдет 29 августа в IT-парке, состоится презентация образовательного проекта ВФТМ «Ачык университет» («Открытый университет»). Его презентуют кураторы проекта Райнур Хасанов и Зухра Вильданова. Директор Дома татарской книги Айдар Шайхин расскажет о татарских образовательных лагерях и центрах, действующих на территории Республики Татарстан. Председатель татарской молодежной организации «Чак-Чак» города Пермь Рустем Галимов презентует клуб меценатов «Мәктәп» («Школа»). Историк Ильнар Гарифуллин расскажет о возможности пройти перепись в электронном формате на сайте «Госуслуги». Один из авторов учебника нового поколения по татарскому языку «Салям!» Рашат Якупов представит концепцию организации Татарского молодежного центра в здании татарского театра им. Галиаскара Камала.

Кроме того, для членов Совета ВФТМ на протяжении двух дней будет организован образовательный форум.

Для членов Совета ВФТМ также будет организована культурная программа: программа первого дня завершится Финальной игрой Межрегиональной татарской лиги КВН «Әйдә ШаяРТ!».

30 августа члены Совета ВФТМ смогут принять участие во всех праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Республики Татарстан, которые пройдут в этот день в центре Казани — фестиваль «Печән базары», республиканский праздник народного творчества «Уйнагыз, гармуннар!» («Играй, гармонь!») или городской фестиваль современной татарской музыки TatCultFest.