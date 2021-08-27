tatruen
Главная / Новости / Бюллетени на выборах в Госдуму будут на татарском языке
Бюллетени на выборах в Госдуму будут на татарском языке

Бюллетени на выборах в Госдуму будут на татарском языке

в Новости, Слайдер, Политика, Главные новости, 27.08.2021 0 2

ЦИК Татарстана утвердила текст избирательных бюллетеней для голосования за кандидатов в депутаты Госдумы РФ на территории республики. Согласно постановлению избиркома, текст будет напечатан на двух государственных языках Татарстана — русском и татарском языке.

Пресс-служба ЦИКа уточняет, что размер одного бюллетеня составит 21х60 см, он будет напечатан на белой бумаге с защитной тангирной сеткой разных цветов для голосования по федеральному списку и одномандатным округам.

Всего будет изготовлено 2,93 млн бюллетеней каждого вида.

kommersant.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.