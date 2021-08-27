Бюллетени на выборах в Госдуму будут на татарском языке

ЦИК Татарстана утвердила текст избирательных бюллетеней для голосования за кандидатов в депутаты Госдумы РФ на территории республики. Согласно постановлению избиркома, текст будет напечатан на двух государственных языках Татарстана — русском и татарском языке.

Пресс-служба ЦИКа уточняет, что размер одного бюллетеня составит 21х60 см, он будет напечатан на белой бумаге с защитной тангирной сеткой разных цветов для голосования по федеральному списку и одномандатным округам.

Всего будет изготовлено 2,93 млн бюллетеней каждого вида.

kommersant.ru