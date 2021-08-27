Время возможностей: в Казани подвели промежуточные итоги автобусного тура

Молодежь сельских поселений разработает стратегию комплексного развития молодежной политики в районах. Об этом рассказали сегодня на брифинге в министерстве по делам молодежи Татарстана.

В мероприятие приняли участие заместитель Руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан – руководитель Департамента Президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики Александр Терентьев, министр по делам молодежи Республики Татарстан Дамир Фаттахов и координатор проекта Алла Абросимова.

«Для нас принципиально важно создать палитру возможностей, для того, чтобы молодой человек в Татарстане мог определиться со своей траекторией развития, попробовать себя в разных направлениях и выбрать ровно то, что у него откликается, то, что позволит ему почувствовать, что его талант, потенциал может раскрыться именно в этой сфере. Вот уже третий год мы ставим главную задачу в рамках автобуса – рассказать большому количеству молодых людей о всех возможностях для них, о том, где каждый может найти себя», – подчеркнул Дамир Фаттахов.

Важным новшеством этого года стало изменение маршрута – теперь молодежный тур посещает деревни и села Татарстана. Автобус стартовал 22 августа и продлится до 16 сентября – за это время автобус посетит 100 сельских поселений. В каждом из них молодежь объединится в команды развития сельских территорий, разработает и реализует стратегии комплексного развития молодежной политики в районах республики.

В рамках деловой игры «Сила села» молодые люди от 14 до 35 лет определяют ресурсы родной сельской территории, строят образ будущего и определяют личный вклад в ее развитие. Также обсуждают вызовы, связанные с оттоком молодежи из деревень, и формулируют новые механизмы для улучшения социального самочувствия молодых сельских жителей.

Молодежь района знакомят и с новым мобильным приложением, разработанным Аграрным молодежным объединением Республики Татарстан. Приложение позволит узнать о мерах государственной поддержки сельского хозяйства и молодых сельских специалистов, а также систематизировать широкий спектр грантов, конкурсов и иных мер поддержки инициатив сельских жителей на муниципальном, региональном и федеральном уровне.

На сегодняшний день тур посетил 14 деревень и сел Татарстана. Первыми результатами поделились представители районов.

«У нас в поселке Карабаш на встречу собралась вся молодежь. Для них это новый формат, в котором могут проявить себя, поделиться своими идеями по совершенствованию своего родного района и принять в этом участие. Радуются и тому, что рассказывают о новых возможностях, конкурсах – многие даже не знали о том, что такое возможно, а сейчас уже многие проявляют активность, предлагают свои идеи», – рассказал заведующий сектором по делам молодежи Бугульминского района Ильнур Сагитов.

«Молодежь – это стратегический ресурс развития республики, только талантливые, компетентные, опытные, мотивированные молодые люди могут продвигать республику, могут создавать блага для комфортного проживания всех народов, всех конфессий в нашем родном Татарстане», – отметил Александр Терентьев.

В рамках брифинга презентовали и автобус молодежного тура – в этом году это двухэтажный красный туристический автобус, ярко украшенный символикой тура и встречающий пассажиров на двух государственных языках – русском и татарском.

На этом автобусе молодежь Татарстана продолжит путь по районам республики, в четырех из них пройдут молодежные форумы – Набережные Челны, Альметьевск, Зеленодольск и Казань. В их рамках ребята смогут принять участие в образовательных лекциях, открытых дискуссиях, тематических творческих площадках (изобразительные и исполнительские искусства, кино, музыка, мода, ремесла) и навигаторе возможностей.

Первый форум «Челнинский НеФестиваль» пройдет сегодня в Набережных Челнах на территории Молодежного центра «Нур». В программе форума – стратегическая сессия молодежных проектов Закамского региона республики, деловая игра «Сила города», образовательные мастер-классы, концерт молодых исполнителей (MAX MINIK, Pierre MICHARD, Fauzia), мастерская и молодежный маркет (кастом шопера, значки, МК «Картина акрилом», арт-терапия), стильная фотозона с возможностью подключиться к fashion команде и доработать свой образ, пленэр «1/02», free djs zone: зона свободного диджеинга, арт-перфоманс, литературно-музыкальная встреча и др.

Организаторами акции выступают Министерство по делам молодежи Республики Татарстан при поддержке Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан», РОО «Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан» и Молодежного центра Республики Татарстан.

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