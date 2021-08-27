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“Современник” снял с показа спектакль, очерняющий образ татарской женщины

“Современник” снял с показа спектакль, очерняющий образ татарской женщины

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Главные новости, 27.08.2021 0 2

Московский театр «Современник» снял с показа скандальный спектакль «Первый хлеб», в котором Лия Ахеджакова играет роль татарской бабушки. Отмену постановки ряду СМИ подтвердили в кассе театра.

Премьера спектакля состоялась 19 июля. Ранее глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов подверг критике пьесу «Первый хлеб» из-за искажения традиционного образа татарской женщины. Недовольство муфтия вызвала роль актрисы Лии Ахеджаковой, изображавшей пожилую татарку с тяжелой алкогольной зависимостью. Крганов отметил, что сущность героини Ахеджаковой никак не вяжется с традиционным образом татарской бабушки, которая на протяжении веков является примером нравственности, мудрости и благочестия. Муфтий добавил, что постановка «Современника» в негативном свете представляет древний татарский народ, наделяя его представителей неприсущими грязными действиями.

islamnews.ru

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