Директору Татарского культурного центра Москвы присвоили звание заслуженного работника культуры РТ

18 августа гала-концертом татарстанских деятелей искусств в Светлановском зале Московского международного Дома музыки завершились Дни культуры Республики Татарстан в Москве.

Гостей вечера поприветствовали председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников.

В ходе мероприятия состоялась церемония награждения памятными медалями и присвоения почетных званий. Так, указом Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова за большой вклад в развитие культуры было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан» директору Татарского культурного центра Москвы Анверу Хусаинову.

Завершился вечер концертом мастеров искусств Республики Татарстан в сопровождении Государственного симфонического оркестра РТ под управлением народного артиста России Александра Сладковского.