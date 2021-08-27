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Директору Татарского культурного центра Москвы присвоили звание заслуженного работника культуры РТ

Директору Татарского культурного центра Москвы присвоили звание заслуженного работника культуры РТ

в Новости, Слайдер, Личности, Главные новости, 27.08.2021 0 6

18 августа гала-концертом татарстанских деятелей искусств в Светлановском зале Московского международного Дома музыки завершились Дни культуры Республики Татарстан в Москве.

Гостей вечера поприветствовали председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников.

В ходе мероприятия состоялась церемония награждения памятными медалями и присвоения почетных званий. Так, указом Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова за большой вклад в развитие культуры было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан» директору Татарского культурного центра Москвы Анверу Хусаинову.

Завершился вечер концертом мастеров искусств Республики Татарстан в сопровождении Государственного симфонического оркестра РТ под управлением народного артиста России Александра Сладковского.

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