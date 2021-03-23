28 марта в Российском исламском институте состоится финал фестиваля «Илаһи моң»

28 марта в Российском исламском институте состоится финальный этап фестиваля-конкурса «Илаһи моң». После проведения отборочного тура на завершающий этап из 152 заявок, присланных из разных регионов России (Ханты-Мансийск, Тобольск, Мари-Эль, Ульяновск, Пермь и др.) и Татарстана были отобраны 34 сольных участника и 12 творческих коллективов.

На финальном этапе конкурса участники из других регионов России и Татарстана участвуют в формате онлайн. Участники из Казани принимают участие в очной форме.

Проведение конкурса будет транслироваться на Ютуб-канале Российского исламского института https://www.youtube.com/c/РИУКазань1/. Результаты конкурса публикуются на сайтах РИИ http://kazanriu.ru, Всемирного конгресса татар https://tatar-congress.org и Болгарской исламской академии https://bolgar.academy. По результатам финального этапа фестиваля будет снят видеофильм, который будет размещен в сети Интернет.

Фестиваль-конкурс исполнителей произведений духовного наследия «Илаһи моң» проводится пятый раз в целях популяризации татарской культуры и языка, сохранения, изучения и возрождения традиций духовной культуры, произведений устного народного творчества и книжного наследия по инициативе Российского исламского института и Творческой студии «Гульзада» с участием Всемирного конгресса татар, Духовного управления мусульман Республики Татарстан, Института международных отношений Казанского федерального университета. В этом году в состав организаторов фестиваля вошли Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан при Министерстве культуры Республики Татарстан, Болгарская исламская академия, Институт языка, литературы и искусств им. Г.Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан.

Проведение Фестиваля «Илаһи моң» в этом году приурочено к предстоящему большому юбилею – 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии.

Цель фестиваля-конкурса – привлечение внимания общественности к проблемам сохранения, развития и пропаганды духовных традиций татарского народа, посредством духовного взаимообогащения молодого и старшего поколения формирование в обществе культуры межнациональных отношений, согласия и преемственности культурных традиций.

Конкурс проводится в номинациях: исполнение произведений устного народного творчества (мунаджаты, баиты, эпос-дастаны, молитвы, зикр); исполнение образцов книжного литературного наследия («Кыйссаи Йусуф», «Бэдавам», «Кисек-баш» и пр.); чтение Куръана в традиции татарского макама.

В рамках фестиваля для педагогов и руководителей творческих коллективов с 4 по 18 марта был проведен 36-часовой курс повышения квалификации «Воспитание художественно-эстетического восприятия исторического наследия через исполнение произведений духовной культуры» с применением дистанционных обучающих технологий и электронных ресурсов. На протяжении курса ведущими исследователями в области изучения фольклора и духовного наследия, известными деятелями искусства и религиозными деятелями были прочитаны лекции, проведены мастер-классы с участием известных исполнителей произведений духовного наследия и состоялось живое обсуждение вопросов, связанных с сохранением, изучением и возрождением традиций духовной культуры, произведений устного народного творчества и книжного наследия. По итогам тестирования выдается удостоверение о повышении квалификации.

Время и место проведения финального этапа фестиваля-конкурса «Илаһи моң»: 28 марта 2021 года в 13:00 по адресу г. Казань, ул. Газовая, д. 19, Росийский исламский институт, Актовый зал (319 аудитория). Контакты для связи: 879179179272 (Резеда Сафиуллина), 89274166010 (Ильдар Тазиев).

31 марта по итогам фестиваля-конкурса «Илаһи моң» планируется проведение круглого стола на тему “Богослужение и музыка в татарской духовной культуре”.

dumrt.ru