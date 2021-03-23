На сцене театра имени И.М. Яушева прошел финал Республиканского конкурса татарских красавиц «Татар кызы Мордовия – 2021»

17 марта в Государственном музыкальном театре имени И.М.Яушева прошел финал Республиканского конкурса татарских красавиц «Татар кызы Мордовия – 2021». Семь финалисток со всей Мордовии показали на сцене все свои таланты, знание татарского языка, любовь и уважение к татарской истории, обычаям и традициям татарского народа.

Организаторами конкурса выступили Региональная национально-культурная автономия татар Республики Мордовия «Якташлар» («Земляки»), Исламский культурный центр, Мордовская республиканская общественная организация татарских женщин «Чулпан» («Утренняя звезда»).

По решению компетентного жюри, председателем которого был первый заместитель министра культуры, национальной политики и архивного дела РМ Александр Иванович Карьгин, победительницей конкурса стала Алина Ямбикова из Саранска. Первой вице-мисс – Иркям Исхакова из деревни Шувалово Лямбирского района, а второй вице-мисс – Айлина Абузярова из села Аксёново Лямбирского района. Остальные конкурсантки получили дипломы о присвоении им номинаций.

Поблагодарила организаторов конкурса и поздравила конкурсанток гостья из Казани – исполнительный директор Международного конкурса «Татар кызы», заместитель председателя Всемирного форума татарской молодежи Гузалия Шамиловна Гиниятуллина. Также в составе жюри работала председатель Пензенской региональной общественной организации татарских женщин «Ак калфак» Эльмира Хамзеевна Васильева.

Очень порадовала зрителей конкурса и концертная программа, главной звездой которой стал приглашенный артист, исполнитель татарских песен Марат Яруллин. Ведущими конкурса были Гульнара и Ринат Яруллины.