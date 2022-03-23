29 марта будет отправлена первая гуманитарная помощь нашим соотечественникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

18 марта был дан старт акции по сбору средств для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от чрезвычайных происшествий. Выражаем искреннюю благодарность всем, кто неравнодушен к этому благородному поступку.
В настоящее время на собранные средства приобретены две фуры необходимых
продуктов питания и одежды. 29 марта предметы первой необходимости будут отправлены нашим соотечественникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Реквизиты для желающих внести свой вклад в акцию по сбору гуманитарной помощи:
|Юридическое лицо:
|Республиканский общественный фонд «Всемирного конгресса татар»,
ИНН 1653007500 / КПП 165501001
Юр. адрес:
420015, г. Казань, ул. К. Маркса, дом 38/5
Почтовый адрес:
420060, г. Казань, Площадь свободы, д. 1
|Контакты (для справок):
|Тел: 8 (843) 299-77-18, 236-51-84, 236-59-16
Эл. почта: [email protected]
|Руководитель:
|Директор, Сабиров Артур Валерьевич
|Банковские реквизиты:
|Отделение «Банк Татарстан» №8610 ПАО Сбербанк г. Казань
р/с 40703810162020100015
БИК 049205603
к/с 30101810600000000603
|Назначение платежа:
Внимание! Обязательно для заполнения
|«Пожертвование для оказания помощи пострадавшим от чрезвычайных происшествий жителям. Без налога (НДС)»