В Пензе прошло празднование международного праздника весны «Навруз»

Почетными гостями стали: первый проректор ПГУ Артамонов Д.В., проректор по международной деятельности ПГУ Синцов Г.В., проректор ПГУ по информационной политике и внешним связям Симагин В.А.,председатель РОО «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области» Ж.З. Туктаров, председатель ПООО «Таджикский национальный культурный центр» Шеров О.Р.

В рамках мероприятия прошел фестиваль национальной кухни, где участники представили свои традиционные блюда и творческие номера.

Фестиваль пестрил яркими красками и весенним настроением. Здесь была представлена традиционная кухня народов, проживающих на территории Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана. В числе приглашенных участников была и татарская автономия Пензенской области.

На фестивале были награждены победители турнира на поясах «Куреш», который прошел 19 марта 2022 года в ПГУ. Туктаров Ж.З. и Рахматулин А.Ш. вручили кубки призерам соревнований,подготовленные РОО «ТНКА Пензенской области».

Татарская национально-культурная автономия Пензенской области была награждена дипломом в номинации «Самая колоритная национальная площадка».

Безусловная ценность этого праздника, заключается в максимальной насыщенности национальными элементами, которые способствуют сближению и активному культурному обмену между народами.

Благодарим руководство ПГУ за организацию и проведение такого важного объединяющего праздника.