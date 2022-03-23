В Казани отметят 100-летие первого директора Музея композитора Назиба Жиганова

27 марта в Национальном музее Республики Татарстан состоится мероприятие «Хранитель памяти», посвящённое 100-летию со дня рождения организатора и первого директора Музея композитора Назиба Жиганова, его супруги – Нины Ильиничны Жигановой (1922-2009). Участниками встречи станут родственники, сотрудники учреждений культуры. Выступят студенты и преподаватели Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова и Государственный струнный квартет Республики Татарстан.

Нина Ильинична была спутницей жизни выдающегося татарского композитора почти 40 лет. Выпускница Московского института нефтехимической и газовой промышленности посвятила себя воспитанию детей и домашним заботам.

Последние 20 лет жизни Нина Ильинична была хранителем памяти о Назибе Гаязовиче, его творческого наследия, доброго имени. Она стала инициатором и организатором мемориального музея композитора, его первым директором.

За этот период была проделана большая работа по систематизации архива композитора: изданы сочинения Н. Г. Жиганова, начат выпуск книг из серии «Созвездие Назиба Жиганова» на основе архивных материалов. Совместно с Казанской консерваторией был подготовлен и выпущен двухтомник «Назиб Жиганов. Статьи. Воспоминания. Документы».

По инициативе Нины Ильиничны к 90-летию Жиганова был организован профессиональный фортепианный конкурс его имени, в Казанской гимназии №93 открыт школьный музей, посвящённый композитору. В 2001 году мемориальный музей-квартира композитора Назиба Жиганова был открыт для посетителей.

Нина Жиганова старалась, чтобы в музее, как и при жизни Назиба Гаязовича, звучала музыка. По её инициативе в стенах Музея стали проводиться неформальные встречи с музыкантами. На одной из таких встреч композитору Леониду Любовскому Нина Ильинична предложила завершить незаконченный балет Жиганова по китайской сказке «Жёлтый Аист», и замысел композитора был воплощён.

Дата: 27 марта 2022 года, воскресенье

Место: Национальный музей Республики Татарстан, г. Казань, ул.Кремлёвская, 2, конференц-зал, 2 этаж.

Начало: 14:00

Вход свободный