36 Республиканский праздник народного творчества «Уйнагыз, гармуннар!» – «Играй, гармонь!»

В рамках празднования Дня Республики Татарстан 30 августа на площади перед театром имени Галиасгара Камала в 11:00 стартует республиканский праздник народного творчества «Играй, гармонь!» – «Уйнагыз, гармуннар!».

Более 1000 участников, среди которых гармонисты со всей Республики Татарстан и регионов России соберутся на масштабном народном празднике чтобы порадовать всех виртуозным звучанием! Фольклорные ансамбли песни и танца, артисты татарской эстрады – Фадис Ганиев, Лилия Биктимирова, народный артист Республики Татарстан и Республики Башкортостан Айдар Галимов, Народный Артист Республики Башкортостан Фидан Гафаров, и всеми любимый Фирдус Тямаев, который возглавит парад гармонистов, выступят для гостей и участников праздника.

Продолжится праздник парадом гармонистов и участников гуляния, которое пройдет от театра Галиасгара Камала через ул. Баумана, и поднимется к площади 1 мая, где гармонисты сыграют полюбившиеся всеми народные песни. Колонна поднимется к Спасской башне Казанского Кремля, где далее состоится праздничный флешмоб.

Впервые праздник был проведен в 1985 году, с тех пор ежегодно собирает гармонистов со всей Республики Татарстан и из других регионов Российской Федерации. В связи с принятием Декларации и установлением Дня Республики Татарстан фестиваль стал проводиться 30 августа. Сохранился и порядок проведения традиционного праздника. И этот год не стал исключением, в столице подготовлена обширная развлекательная программа с народным гулянием.

Фестиваль проводится Министерством культуры РТ, Всемирным Конгрессом татар и Ресурсным центром внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан.

Программа:

11:00-11:20 Торжественное открытие праздника.

11.00-13.00 Концерт участников праздника «Уйнагыз, гармуннар!» – «Играй, гармонь!». Народное гуляние на площади.

13:00-13:30 Участники праздника от ТГАТ Г.Камала колонной движутся к скверу Г.Тукая, переходят по пешеходному переходу к скверу, затем по пешеходному переходу переходят к магазину «Яблоко» и далее следуют через подземный переход на ул.Баумана (сбор колонны для дальнейшего шествия у Часов).

13:30-14:00 Колонна, двигаясь по ул. Баумана переходит на пешеходных переходах ул.Университетская, Астрономическая, Чернышевского.

14:00-14:20 С ул. Баумана (у Академии наук РТ) колонна поднимается к Спасской башне Казанского Кремля

14:30-15:00 Праздничный флешмоб.

tatarnews.ru