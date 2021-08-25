В с. Биктимирово Оренбургской области воссоздали убранство татарского дома первой половины 20 века

24 августа 2021 года в селе Биктимирово Саракташского района Оренбургской области состоялось торжественное открытие музея. Инициаторами создания музея выступили пенсионеры Омарова Альмира Шигаповна и Кулуева Файна Якубовна. Директор начальной школы Идиятуллина Руфина Мидхатовна выделила одну классную комнату.

За неделю организаторы собрали около 100 экспонатов. Из собранных исторических предметов воссоздали убранство татарского дома первой половины 20 века.

На открытие музея пригласили жителей села, которые активно участвовали в сборе предметов старины и в создании музея. Встреча прошла в теплой обстановке, где все участники мероприятия единогласно решили работать над развитием музея, сбором информации о жителях села. А также на базе музея решили проводить различные мероприятия.