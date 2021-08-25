Молодежь Татарстана выиграла гранты на Молодежном форуме ПФО «iВолга»

Подведены итоги Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга» 2021. В этом году форум проходил в онлайн формате, в нем приняли участие более 5 тысяч молодых людей. Республику Татарстан представляли 320 человек.

В рамках форума проходили 2 грантовых конкурса: грантовый конкурс фонда содействия гражданских инициатив ПФО и Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц.

Так, по итогам первого конкурса победителями стали два человека. Елена Киржацких с проектом «Программно-аппаратный комплекс дистанционного определения повреждений ЛЭП» стала победителем Выставки научных достижений регионов ПФО и получила грант на реализацию проекта в размере 500 000 рублей. Алия Мингазова с проектом «Современная одежда с татарской идентичностью и вышивкой на заманалифе «Zamanalif Wear» стала победителем площадки «Бизнес-проекты» и получила грант в размере 180 тысяч рублей.

В рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц Татарстанцы также удостоены грантов. Так, победителями конкурса стали: Алена Лапенкова с проектом «2.0 Развитие и продвижение телеграмм-бота «Правозащитный студент Республики Татарстан», сумма выигранного гранта: 115 000 рублей. Александр Карпов с проектом «Куда потом: кратко о профессиях», сумма выигранного гранта составила 450 000 рублей. Дмитрий Анисимов с проектом «Медиа-проект «Один день из жизни…» стали обладателями гранта на 600 000 рублей. Максим Антонов с проектом «Экологические соревнования «Чистые игры – Татарстан» удостоен гранта в 700 000 рублей.

Общая сумма грантов молодежи Татарстана на форуме ПФО «iВолга» составила 2 545 000 рублей.

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