7 студентов из Республики Татарстан стали финалистами конкурса «Учитель будущего. Студенты»

В Нижнем Новгороде завершился окружной полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего. Студенты», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей» для участников из Приволжского федерального округа. Конкурсные испытания проходили в течение трех дней с 9 по 11 марта. Проект проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Профессиональный конкурс «Учитель будущего. Студенты» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

«По итогам полуфинала были определены 25 сильнейших участников, которые теперь продолжат борьбу за победу в финале конкурса «Учитель будущего. Студенты». Республику Татарстан представят 7 финалистов, Пермский край – 4, Пензенскую и Оренбургскую области, Республику Марий Эл, Удмуртскую Республику и Республику Башкортостан по 2 студента, Республику Мордовия, Нижегородскую и Ульяновскую области, а также Чувашскую Республику по одному финалисту,– рассказал руководитель проекта «Учитель будущего. Студенты» АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Богданцев. – Хочу поблагодарить руководство Мининского университета. Для нас большая честь, что окружной полуфинал прошел в стенах вашего вуза. Та большая работа, которую вы проводите со студентами и научная деятельность, которая ведется в университете, направлена на самое главное – на развитие студентов, педагогов – а это наша общая задача. Очень надеюсь, что участники конкурса за эти три дня встретили единомышленников из других регионов и увидели для себя те точки роста, над которыми стоит работать, прислушались к мнению экспертов. Кто бы ни стал победителем, у нас не будет проигравших. Уверен, каждый из студентов нашел что-то новое для себя. Желаю всем дальнейшего развития!»

Путевку в финал от Республики Татарстан получили:

• Газизова Чулпан Рафаэлевна ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический университет» 4 курс, бакалавриат/специалитет

• Карпов Тимур Валерьевич ФГБОУ ВО «Набережночелнинскийгосударственный педагогический университет» 5 курс, бакалавриат/специалитет;

• Кутепова Татьяна Олеговна ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» 4 курс, бакалавриат/специалитет;

• Мухамадеева Рушания Марселевна Елабужский институт (филиал) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 4 курс, бакалавриат/специалитет;

• Стефаненко Екатерина Рудольфовна УВО Университет управления «ТИСБИ» 3 курс, бакалавриат/специалитет;

• Шайхаттарова Алина Ленаровна ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический университет» 5 курс, бакалавриат/специалитет;

• Яровиков Евгений Владимирович ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический университет» 3 курс, бакалавриат/специалитет.

Чулпан Газизова рассказала: «Будущий педагог должен быть мобильным, креативным, толерантным, изобретательным и профессионалом своего дела. Педагогические конкурсы нужны для саморазвития, выявления сильных и слабых сторон, налаживания контактов с единомышленниками. Лично для меня участие в конкурсе «Учитель будущего. Студенты» президентской платформы «Россия – страна возможностей» – это открытие новых знаний, расширение границ возможностей, совершенствование профессиональных умений».

Тимур Карпов считает, что для учителя будущего главные качества – это способность и желание обучаться, коммуникативность, компетентность в информационном поле, в остальном всё традиционно. «Такие конкурсы как «Учитель будущего. Студенты» платформы «Россия – страна возможностей» нужны для общения в среде педагогов, мотивации к дальнейшему профессиональному росту – это реальные социальные и профессиональные лифты. Здесь есть возможность получить опыт общения в конкурентной среде, возможности для дальнейшего профессионального роста и трудоустройства», – добавил Тимур.

Татьяна Кутепова считает, что учитель будущего должен обладать выдержкой, умом, знать последние веяния в педагогической науке. По ее мнению, профильные и, в частности, педагогические конкурсы нужны для профессионального роста, они дают возможность узнать, что-то новое, обменяться опытом с другими педагогами.

«Главная ценность конкурса «Учитель будущего. Студенты» в том, что он дает мне понимание того, насколько я нахожусь на своём месте, открывает возможность обмена опытом, знакомства с компетентными людьми, набора своей команды мечты, – рассказала Рушания Мухамадеева. – Дерзайте! Пробуйте! Метод проб и ошибок открывает истинное предназначение».

Екатерина Стефаненко отметила целеустремленность, образованность, активность, как главные качества учителя будущего. Такие конкурсы, по ее мнению, позволяют в первую очередь развивать профессиональные способности, дают возможность узнать новое. Тем, кто еще только думает – подавать заявку на участие в конкурсе «Учитель будущего. Студенты» Екатерина советует «принимать участие и стремиться стать лучше с каждым днём».

«Кто такой учитель будущего? Стоит обратить внимание на слово «будущее». Будущее – это наши дети, обучающиеся. Учитель будущего, в первую очередь, должен уметь взаимодействовать с обучающимися и быть для них «полезным». Для этого ему необходимо чувствовать и знать потребности современного мира, учитель будущего должен непрерывно развиваться, обучаться, быть помощником и проводником в жизнь и в мир для своих учеников», – считает Алина Шайхаттарова. По мнению Алины, такие конкурсы как «Учитель будущего. Студенты» платформы «Россия – страна возможностей» нужны для того, чтобы быть лидером в своей профессиональной области, быть конкурентоспособным, предлагать свои идеи, обрабатывать и принимать к сведению идеи и решения коллег. «Однозначно, необходимо принимать участие в данном конкурсе. Он предполагает, в первую очередь, саморазвитие во многих сферах, которое необходимо лично каждому из нас. Дает возможность систематизировать теоретические и практические знания, умения, развить профессиональные и надпрофессиональные навыки», – добавила Алина Шайхаттарова.

Евгений Яровиков считает, что для учителя будущего главные качества – это инициативность, способность быстро адаптироваться к новым условиям, любовь и вера в свою профессию. Профессиональные конкурсы, по мнению Евгения, – лучшие площадки для знакомства и обмена опытом со студентами педагогических вузов со всей страны, они дают прекрасную возможность для общения и получения новых знаний и опыта. «Тем, кто еще думает – абсолютно точно – надо участвовать! Продуктивная и достаточно большая работа в течение нескольких дней оставляет незабываемые эмоции и чувство удовлетворения от прекрасно проведенного времени», – уверен Евгений Яровиков.

На торжественной церемонии награждения к участникам полуфинала обратилась министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова: «Совсем недавно мы приходили сюда и говорили: «Ребята, не бойтесь! Участвуйте, побеждайте, выигрывайте! Предлагайте смелые решения». Сегодня уже тот день, когда мы подводим итоги. Я очень надеюсь, что каждый из вас вынесет из этого мероприятия то, что собирался. И, может быть, даже чуть больше. И наши директора, которые слушали вчера ваши презентации, безусловно, извлекут полезное и воспользуются решениями. Таких креативных, активных, не боящихся пробовать, участвовать в конкурсах ждут во всех наших образовательных учреждениях. Я уверена, что вы будете участвовать во всех инициативах. «Россия – страна возможностей» представляет множество проектов, лидерские и профессиональные. Это уникальная платформа, которая позволяет пробовать себя, посмотреть на себя изнутри, сделать оценку, используя инструменты и решения, которые закладываются в проекты этой президентской платформы. Поэтому я вас поздравляю с тем, что вы прошли через это испытание. Не все будут победителями, но победа будет у всех и это прежде всего победа над собой».

Участники прошли комплексную оценку психолого-педагогических компетенций и надпрофессиональных навыков. По результатам выполненных заданий, сформирован индивидуальный рейтинг каждого участника. В ходе полуфинала для полуфиналистов проведены обучающие и коммуникационные мероприятия с приглашенными экспертами.

Полуфинальные соревнования состояли из трех блоков, составленных в разных форматах и направленных на выявление профессиональных и личностных свойств педагога, а также навыков, которые позволяют повысить эффективность деятельности учителя.

В первый день конкурсанты участвовали в открытой образовательной лекции, которую провел кандидат исторических наук, доцент, председатель Волгоградского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание» Виктор Степаненко. Далее в формате нетворкинга полуфиналисты познакомились и обменялись контактами. В ходе кейс-турнира первого дня будущие педагоги соревновались в умении находить решения психолого-педагогических кейсов, анализируя ситуации из учебной практики.

Во второй день полуфиналисты побывали на экскурсии в «Точке кипения» в Мининском университете и приняли участие в квизена тему образования. В заключительный день полуфинальных мероприятий студенты выполняли задания стратегической игры «Педагогический ориентир».

Финалисты получат возможность пройти образовательные стажировки во Всероссийских детских центрах («Артек», «Океан», «Орленок», «Смена»), а также в Образовательном центре «Сириус».

mon.tatarstan.ru