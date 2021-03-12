В Казани состоится завершающий зональный тур республиканского детского кинофестиваля «Милли мультFest»

В казанском кинотеатре «Мир» в субботу, 13 марта, в 10:00 состоится завершающий зональный тур республиканского детского кинофестиваля «Милли мультFest». Здесь перед жюри презентуют свои работы представители Высокогорского, Атнинского, Арского, Балтасинского, Кукморского, Сабинского, Тюлячинского, Алексеевского, Алькеевского, Лаишевского, Пестречинского, Рыбно-Слободского муниципальных районов.

В этот день работы участников будут оценивать народный артист РТ, депутат Государственного Совета РТ, член Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка, художественный руководитель, председатель жюри республиканского детского кинофестиваля «Милли мультFest» Рамиль Тухватуллин, ректор Казанского Государственного института культуры, доктор педагогических наук, профессор Роза Ахмадиева, главный режиссер ООО «Татармультфильм», преподаватель кафедры режиссуры кино и телевидения КазГИК Сергей Киатров, основатель студии «DALINA graphics» и руководитель «Dиджитал» Академии г. Альметьевск Айнур Давлетов и генеральный директор ООО «Самрух» Артур Набиуллин.

Напомним, ранее зональные туры прошли в городах Заинск и Буинск, а также в селе Актаныш. На данный момент в полуфинал конкурса попали 40 работ в номинации «Анимационные фильмы на татарском языке», 16 – «Короткометражные фильмы для детей на татарском языке» и 49 – «Компьютерные игры на татарском языке».

Торжественное закрытие и награждение лауреатов республиканского детского кинофестиваля «Милли мультFest» состоится 23 апреля, в преддверии дня Родного языка в РТ, в Татарской филармонии им. Г.Тукая.

Основная цель детского кинофестиваля «Милли мультFest» — сохранение татарского языка, развитие зрительской культуры и содействие обогащению духовной, интеллектуальной и творческой сферы детей и подростков при помощи производства анимационных, короткометражных игровых фильмов и компьютерных игр. Фестиваль учрежден Комиссией при Президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка.

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