В Казани пройдёт Первенство по татарской борьбе Корэш-2021

С 12 по 13 марта 2021 года во Дворце Единоборств «Ак Барс» пройдёт Первенство по татарской борьбе Корэш-2021 среди юношей 13-14, 15-16 и 17-18 лет.

На церемонии открытия первенства, которое состоится 13 марта в 18:00 будет представлена музыкально-хореографическая композиция о древнем боевом искусстве «Кара Каплан», частью которого является и корэш. В композиции с «живым звуком» будет применена технология захвата движения Kinect, благодаря которой движения борцов будут визуализированы на большом экране.

В первенстве России по корэш примут участие более 250 спортсменов трех возрастных категорий: 13-14, 15-16, 17-18 лет. Борцы из более чем 20 регионов России будут соревноваться в 9 весовых категориях каждого «возраста».

Напомним, что с введением обновленной единой всероссийской классификации обладатели всех трех призовых мест возрастной категории 17-18 лет и первых двух призовых мест возрастной категории 15-16 лет получат звания кандидатов в мастера спорта по корэш. Это дает шанс молодым спортсменам достигнуть высоких спортивных показателей на ряду с другими единоборствами.

Программа соревнований

12.03.2021

13:00 – 17:00 Работа комиссии по допуску и взвешивание участников;

18:00 – 18:30 Совещание представителей команд

13.03.2021

08:00 – 9:00 Разминка;

9:00 – 18:00 Предварительные схватки до определения полуфиналистов; спортивный зал «ДЕ «Ак Барс»

18:00 – 18:30 Торжественная церемония открытия;

18:30 – 19:30 Финальные схватки (13 -14, 15-16 лет)

19:30 – 20:30 Финальные схватки (17-18 лет); 2

0:30 – 21:30 Награждение участников.

tatarlar.info