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Театр Камала покажет «Голубую шаль» под аккомпанемент обновленного оркестра

Театр Камала покажет «Голубую шаль» под аккомпанемент обновленного оркестра

в Новости, Слайдер, Культура, Главные новости, 12.03.2021 0 5

Театр Камала представит постановку «Голубая шаль», которая пройдет под аккомпанемент игры оркестра во главе с новым главным дирижером Данияром Соколовым.

«В это воскресенье у нас сыграет обновленный оркестр с новым главным дирижером Данияром Соколовым. Мы ставим нашу визитную карточку — спектакль „Голубая шаль“», — рассказали в пресс-службе театра.

Главную героиню играет молодая актриса Гузель Гюльвердиева, которая уже была ранее задействована в спектаклях «Банкрот» и «Галиябану». Ставит спектакль главный режиссер театра Камала Фарид Бикчантаев. Постановка будет показана на главной сцене.

tatar-inform.ru

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