Во Всемирном конгрессе татар состоялась встреча со студентами

Сегодня, в Исполкоме Всемирного конгресса татар состоялась встреча со студентами, обучающимися по программе билингвального образования Института Филологии и межкультурных коммуникаций КФУ.

Студентов поприветствовал Заместитель руководителя Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Ильгиз Халиков и рассказал им о деятельности организации.

Ребята получили информацию о действующих проектах, также узнали об истории и структуре ВКТ. Студентов призвали активно участвовать в таких проектах как “Татарча диктант”, “Джалиловские чтения”, “Мин татарча сөйләшәм”, “Печән базары”, “Открытый университет” и др. Ильгиз Халиков также отметил, что каждый может попробовать свои силы в организации мероприятий, став волонтерами проектов. “Человек, владеющий в совершенстве двумя и более языками – это всегда ценный кадр”, – подчеркнул он.

Кроме того, заместитель руководителя Исполкома рассказал о документе “Татары: стратегия действия”, издания которого раздали всем присутствующим.

Беседа прошла в теплой дружеской атмосфере, Ильгиз Халиков подчеркнул, что проекты Конгресса татар всегда открыты для новых идей.