В Казани стартовал 4 сезон женского проекта «Яшь килен»

Вчера, в 27-ый день месяца Раджаб (11 марта), в Казани стартовал четвёртый сезон женского проекта «Яшь килен» от ДУМ РТ. Вечером в национальном комплексе «Туган авылым» состоялась первая встреча-знакомство с участницами проекта. На нее собрались 30 молодых мусульманок.

Команда проекта подготовила для них 7 встреч-уроков, на которых девушкам раскроют секреты счастливой семейной жизни, научат быть любимой женой и мамой. Уроки включают в себя встречи с психологами, устазами, познавательные лекции, в том числе от муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина, изучение татарских традиций и пр. Для наиболее эффективного восприятия информации организаторы подготовили также видео-уроки, текстовые уроки, тесты и отдельный телеграм-канал с большой базой дополнительных знаний о правилах знакомства, хитбе (помолвке, сватовстве), никахе, брачном договоре, правах и обязанностях супругов, талаке, женском аурате, женской физиологии. Также их ждут кинопоказы, тематическая фотосессия и театр, прогулки и ифтары, катание на лошадях и прыжки на батуте, мастер класс от шефа с мировым именем, чтение книг и написание писем.

А вчера после приветственных речей и знакомства участницам подарили ежедневники «Яшь килен», в которых девушки будут выполнять домашние задания и продумывать трекер привычек – постоянных полезных дел.

Как и прежде участвовать в проекте «Яшь килен» можно и в режиме онлайн, если вы находитесь в другом городе. Так, в нынешнем сезоне в проекте всего примут участие 40 девушек (30 человек – оффлайн участие, 10 человек – онлайн) из разных городов России и стран мира, в их числе: Индонезия, Швеция, Турция и пр.

Онлайн-участие включает в себя: занятия в режиме реального времени (эфир на закрытом канале Instagram), доступ к базе видео-уроков, рабочие материалы отправят посылкой, обучающий телеграм-канал о правилах знакомства, хитбе (помолвке, сватовстве), никахе, брачном договоре, правах и обязанностях супругов, талаке, женском аурате, женской физиологии, личный куратор, живое общение в чате.

Следующая встреча проекта «Яшь килен» пройдет 18 марта.

Справка: Проект «Яшь килен» реализуется с целью укрепления семейных ценностей среди мусульманской молодежи и посвящен различным вопросам по теме брака с точки зрения шариата и традиций татарского народа. Участницам в формате встреч и видеоуроков расскажут об исконных национальных традициях – бәби чәе, бишек җыры, кыз озату и пр., о религиозных и правовых сторонах брака, правах и обязанностях мужа и жены, махре и брачном договоре, женской и мужской психологии и т.д. Кроме того, мусульманки получат возможность научиться готовить национальные блюда, ухаживать за детьми, встречать гостей. В качестве спикеров будут привлечены психологи, юристы, врачи, ученые… Курсы проходят каждую неделю в Галеевской мечети в 18:30. Заключительное занятие пройдет 30 апреля в формате ифтара. Примечательно, что возраст для участия в проекте не ограничен.

dumrt.ru