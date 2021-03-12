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В селе Неверкино Пензенской области состоялся фестиваль татарского пирога “Губадия”

В селе Неверкино Пензенской области состоялся фестиваль татарского пирога “Губадия”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 12.03.2021 0 11

11 марта в селе Неверкино состоялся колоритный фестиваль татарского пирога “Губадия”. Разнообразие национальных блюд и кондитерских изделий, выставка народно-прикладного творчества, экскурсия по залам краеведческого музея и первой в стране сельской галереи, организованной И. М.Мануйловым – всё это ожидало гостей и участников мероприятия, посвященного блюду татарской национальной кухни.

Почетными гостями фестиваля стали представители Татарской автономии: заместитель председателя Р. Х. Алюшев  и руководитель аппарата Г. Х. Абузярова.  Ряшид Ханяфиевич поздравил присутствующих с праздником, пожелал всем крепкого здоровья, успехов и вручил благодарности за вклад в сохранение татарских традиций и обычаев. С приветственной речью к гостям обратился и председатель ОО “Общество татарской культуры” Неверкинского района Д. А. Абдряшитов.

В рамках мероприятия выступил и глава администрации Неверкинского района Ю. В Моисеев. Все участники фестиваля получили благодарности и памятные подарки.
Торжественная часть продолжилась концертной программой.
Благодарим организаторов фестиваля, надеемся, что праздник, посвященный  татарскому пирогу, станет ежегодно радовать гостей и жителей села!

Татарская автономия Пензенской области

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