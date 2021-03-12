“Слышащий — да услышит” — интервью с писателем Тауфиком Каримовым

Агентство BaigeNews.kz публикует вторую часть интервью с членом Совета Ассамблеи народа Казахстана, заместителем председателя Милли Шуры Всемирного Конгресса татар, председателем правления Казахстанского Конгресса татар и башкир, а также известным писателем Тауфиком Каримовым, посвященное теме 30-летия независимости Казахстана. В первой части интервью беседовали о литературных премиях, сюррреализме, Фаризе Онгарсыновой и культурных мостах между татарским и казахским народами. Во второй части интервью читатель может узнать о том, кто первым поднял голос в защиту яркого наследия казахского поэта Магжана Жумабаева еще во времена Брежнева, какие острые организационные проблемы назрели в Ассамблее народа Казахстана, и как хорошо слышит голоса этносов “слышащее государство”.

Системный опыт и работа с озарениями

— Вы имеете три высших образования, являетесь и учителем истории, и политологом, и инженером-геологом. За вашими плечами большой опыт руководящей работы, поскольку вы были и заместителем руководителя Атырауской области, работали и главным инспектором в Администрации Президента, потрудились и в крупных нефтяных компаниях. Как складывалась ваша жизнь, почему вы переходили из одной сферы в другую? Как сочеталась ваша основная работа с литературной деятельностью, с творческими порывами и планами? И как на ваш взгляд, плодотворно ли вы работаете в творческом плане?

— Думаю, это нормальное явление, ведь человек по своей сути так устроен, что не может являться чем-то застывшим, ему должно быть свойственно постоянное движение.

Исходя из конкретно складывающейся ситуации и нового видения своего места в окружающей действительности и мире, он и ищет новые пути своего развития на каждом жизненном этапе, потому как объективная реальность и жизнь всегда вносят свои коррективы в то, что еще вчера казалось незыблемым. К тому же и сам человек порой ставит перед собой новые цели и задачи…

Знания, тем более советских вузов, дополненные обучением и стажировкой за рубежом (в ФРГ и США) никогда лишними не могут быть, и на каждом жизненном этапе все они оказались для меня востребованными. При этом, первые два вуза я окончил очно, один из них с красным дипломом, а третий, когда уже перешел на работу в нефтегазоразведочную экспедицию. Будучи студентом, в течение двух лет работал одновременно сторожем и кочегаром, это к тому, что я сын слесаря и вырос в рабочей семье.

Да, действительно, мне довелось поработать в различных отраслях и сферах деятельности, в каждой из которых приобрел не только практический опыт, но в разные годы довелось поработать и с такими личностями, как Равиль Чердабаев, Имангали Тасмагамбетов, Нурлан Балгимбаев — моими земляками, государственными деятелями, внесшими большой вклад в становление и развитие независимого Казахстана.

Замечу также и то, что мои функциональные обязанности во всех этих сферах и отраслях были в основном одного направления — организация системной работы с кадрами и управление персоналом, или HR, как принято говорить сейчас.

Теперь по литературной деятельности. Я не являюсь профессиональным литератором и не могу сказать, что пишу много или мало. Ведь есть основная работа, да и общественная тоже занимает немало времени, к тому же главным в любом произведении должно быть его содержание, а не только книга ради книги, чтобы потом поставить ее на полку.

К тому же, рождение любой темы и тем более книги не происходит по заказу, должно произойти какое-то озарение или событие, потрясение, которое затем и создает и идею, и сюжет.

Конечно, в планах есть издание новой книги, которая будет продолжением тем, отраженных ранее в книгах “…и все цвета радуги” и “Облака плывут…”. Практически готовы еще две интересные темы, но опережать события не будем.

Важны не цифры, а люди-генераторы

— В вашем трогательном рассказе “Лампочка Ильича“… Знаете, а ведь дети уже так не стремятся в школу, как описано в рассказе. Почему? Что делать с детьми? Или это с нами надо что-то делать, на какую “лампочку” они сегодня ориентируются? А может все нормально, и так и должно быть в Казахстане, да и на всем белом свете? Как вы, человек много видевший, поживший, мудрый, как все пожилые татары, оцениваете ситуацию с казахстанским образованием в эпоху пандемии?

— Во-первых, не считаю себя пожилым. Думаю, определяющим является состояние души любого человека, его жизненный потенциал, а не эти, чисто условные цифровые показатели возрастных категорий.

Второе, пандемия выявила истинный уровень и состояние не только образования в стране, но и других сфер нашей жизнедеятельности (обеспеченность и доступность лекарствами, уровень цифровых технологий и др.), включая и уровень отдельных руководящих нами кадров. Об этом уже всеми достаточно сказано, но я дополню следующим.

Мне понятна ирония предыдущего вашего вопроса по числу дипломов. Действительно, сегодня в соцсетях можно найти много стеба по поводу выдвижения на руководящие позиции молодых кадров, у которых “за плечами” по три и более различных учебных заведения, включая зарубежные, а на деле, слушая их спичи, порой становится стыдно, потому как некоторые из них не могут дать ответ по существу вопроса ни на казахском, ни на русском, и это наглядно проявилось в прошлый кризисный год.

В связи с этим вызывает недоумение, и не только у меня, почему остаются невостребованными опытные и талантливые кризис-менеджеры, экономисты, крепкие хозяйственники и политики, успешно прошедшие тяжелейшие кризисы 90-х, дефолт, Азиатский кризис, кризис 2008-го…

Уверен, у нас в стране есть немало профессиональных управленцев-государственников, настоящих генераторов реформ, которые своим опытом и знаниями могли бы еще принести практическую пользу нашему государству. Я назову лишь некоторых из них, к примеру, тот же Болат Палымбетов, Зейнулла Какимжанов или Дюсембай Турганов, непонятно зачем находящийся в Мажилисе, а не в правительстве или во главе региона, когда он мог бы напрямую решать те проблемы, которые сейчас он поднимает в своих обращениях… Конечно, это лишь мое мнение, может им это и не нужно, я говорю как пример.

Однако, вернемся к “Лампочке Ильича”. Сегодня ни для кого не секрет, что причиной того, что молодые люди стремятся получить образование за рубежом, является уже не только его качество, но и невозможность самореализации у себя дома. Именно поэтому многие из них потом и не возвращаются, кроме тех, у кого здесь есть пробивные “агашки” и “татешки”. А пандемия и вынужденный переход на дистанционку и вовсе формализовали обучение, сведя к единице весь этот уровень. И беда в этом не только и не столько педагогов, пусть они на меня не обижаются. Эта тема отдельного разговора. Нельзя рассматривать проблемы того же образования в отрыве от комплекса проблем, переживаемых сегодня нашим обществом.

Ну а тогда, в наше время, была совершенно другая эпоха и другие ценности.

Почему замолчало татарское радио

— На днях татарская община провела во многих городах страны ряд мероприятий, посвященных памяти великого татарского поэта-героя Мусы Джалиля, а до этого обсудила план работы на 2021 год. 11 февраля 2021 года в Музее Первого Президента Республики Казахстан открылась выставка и проведена презентация каталога “Художественный мир Камиля Муллашева”, где показана галерея прекрасных работ выдающегося казахстанского мастера живописи. Что дают казахстанским детям и всем казахстанцам такие просветительские мероприятия и что планируете на 2021 год? На сайте конгресса видел баннеры, говорящие про татарское радио, а также интригующий проект “Лица”, ссылки на которые пока почему-то никуда не ведут…

— Начнем со ссылок на баннеры, “которые никуда не ведут” (как у Андрея Макаревича — “эти реки никуда не текут…”). Ссылка “Лица” находится в разработке, она предполагает размещение информации обо всех известных татарах Казахстана, некоторых из которых мы уже здесь называли. Эту ссылку мы планировали разработать с поэтом, основателем сайта “Творчество казахстанских татар” Шамилем Сагаутдиновым из Алматы, но, к глубокому сожалению, в прошлом году он скоропостижно скончался…

Ссылка на радио “Татар авазы” была действующей в течение двух лет. Автором реализации проекта татарского радио на интернет-платформе, как и образовательного проекта, является один из лидеров нашего сообщества, композитор Ринат Абдулхаликов, автор в свое время хита “Мой татарский мальчик”, а также гимна фанатов хоккейного клуба “Ак Барс” (при этом, аналогичное его предложение по гимну генеральному спонсору казахстанского хоккейного клуба “Барыс” осталось тогда без ответа).

В октябре 2016 года в Астане с участием Президента Татарстана Рустама Минниханова был дан старт интернет-радио “Татар авазы” и в круглосуточном режиме зазвучали татарские песни и стихи в исполнении татар-казахстанцев, которых можно было слушать в любой точке мира. Но в связи со сменой владельца интернет-платформы и изменением суммы оплаты, радио наше прекратило вещание, мы обратились за поддержкой и размещением его на платформе IT-Парка Казани, однако теперь возникли вопросы уже российского законодательства. Надеюсь, что сформированный нами уникальный музыкальный фонд все-таки станет всеобщим достоянием. При этом отметим, что в 2020 году в дни празднования 100-летия Татарстана в Казани заработал интернет-портал под названием “Татарстан Авазы” (“Голос Татарстана”).

Здесь надо сказать и о том, что несколько лет назад руководству секретариата Ассамблеи народа Казахстана нами была направлена концепция по созданию платформы мульти-радио “Интер-Казахстан”, на которой могли бы размещаться до 30 этнических радио, и которая стала бы еще одной медийной площадкой по продвижению казахстанской модели межэтнического согласия, однако наше предложение тоже осталось без ответа.

Теперь о плане работы Конгресса. Безусловно, все наши мероприятия пройдут под знаком 30-летия независимости Республики Казахстан. Здесь и Наурыз-бейрамы, День единства, участие в мероприятиях, проводимых под эгидой Ассамблеи, традиционные сабантуи, научные конференции, вопросы реконструкции и сохранения объектов культурного наследия, участие в работе всемирных форумов и так далее, всего 77 пунктов. Понятно, что план этот будет корректироваться в связи с ситуацией по пандемии, ряд мероприятий пройдет в онлайн-формате, а что-то и вовсе будет отменено или перенесено.

Конечно, такие мероприятия, как персональная выставка знаменитого казахстанского художника Камиля Муллашева в Музее Первого Президента Республики Казахстан играют особую роль в сближении культур, в дальнейшем укреплении дружбы между народами и государствами, являясь одним из звеньев политики мира и согласия, реализацией которой и занимается все эти годы Ассамблея народа Казахстана.

Вы сейчас назвали имя выдающегося поэта-героя Мусы Джалиля, подвиг и творчество которого широко известны во всем мире, произведения переведены на целый ряд языков, включая и казахский. Кроме того, в бытность Оренбурга столицей Казахстана, Джалиль, будучи работником Орского уездного комитета комсомола и владея казахским, бывал в казахских аулах, где проводил встречи с местной молодежью. Из 11 казненных в Плетцензее героев-антифашистов четверо имеют отношение к казахской земле — Муса Джалиль родился в Оренбуржье, Гайнан Курмашев в Актюбинской области, Фуат Сейфульмулюков учился в Казалинске Кызылординской области, Ахат Аднашев — уроженец Петропавловска, жил в Акмолинской области.

И в то же время, пошел уже пятый год, как мы не можем получить внятный ответ и по существу (да или нет) о возможности установки бюста поэта-героя в Кокшетау, изготовленного силами местной общественности во главе с известным деятелем культуры, лидером татаро-башкирского сообщества Рафаилом Сулькарнаевым. За эти годы готовый бюст с постаментом в исполнении известного архитектора Александра Аполлонова побывал во дворе похоронного бюро, а теперь находится на складе завода бытовой химии. При этом все процедурные вопросы местным центром ранее были согласованы. Надеемся, что хоть сейчас нас услышит наше “слышащее государство”.

Печатный станок для “Алаш” и защита “казахского Пушкина”

— Вы являетесь лидером татарско-башкирской общины Казахстана, были избраны заместителем председателя Милли Шуры Всемирного Конгресса татар, что все это значит для вас? Взаимная культурная поддержка татар и казахов имеет давние корни. Если не углубляться в средневековую историю, то можно вспомнить, как в типографии братьев Каримовых в Казани было напечатано более одной трети всех дореволюционных изданий на казахском языке. Более того, именно благодаря их поддержке широкой публике стал известен молодой поэт Сакен Сейфуллин, который тогда учился в Омске. Об этом можно прочитать в вашем рассказе “История казахской книги и татарские книгопечатники“. Вы об этом не пишите, но ведь сами являетесь потомком тех самых именитых братьев Каримовых, верно? А какие еще примеры взаимного братского сотрудничества тех лет или во времена советского Казахстана вы можете назвать?

— Одним из многих примеров многовековой дружбы казахского и татарского народов является взаимодействие казахской интеллигенции Западного Казахстана и выдающегося татарского поэта Габдуллы Тукая, 12 лет жизни которого связаны с казахстанским городом Уральск. Как известно, революционные события 1905 года стали временем борьбы, надежд и активных поисков путей к новой жизни и в казахских землях, создания здесь первых политических партий. Политическое пробуждение лидерами нации осуществлялось под лозунгом “Оян, казақ!..” из стихотворения поэта Мыржакыпа Дулатова, впервые изданного в 1909 году в оренбургской типографии “Каримов, Хусаинов и Ко”, являвшейся партнером казанских книгопечатников Каримовых.

В конце 1905 года в Уральске был созван “делегатский съезд” представителей пяти областей Казахстана, на котором было принято предварительное решение о создании казахской национальной партии, на базе которой позже возникла партия “Алаш”. Организаторами съезда стали Алихан Букейханов, Бахытжан Каратаев, Мухамеджан Тынышбаев, Халел Досмухамедов. Отчет о съезде и Программа новой партии были опубликованы в татарской газете “Фикер”, где работал Тукай. И это было не случайным, потому как татарские газеты, которых насчитывалось тогда по Российской империи более тридцати, как и татарскую литературу, казахи читали тогда свободно и без перевода.

Молодой поэт ездил в казахские аулы и поселки Джамбейты и Лбищенск, где общался с представителями казахской интеллигенции, записывал казахские песни и легенды. Особенно большое впечатление на Тукая произвели местные айтысы акынов. Позже, уже в Казани, выступая с лекцией в Восточном клубе, он восхищался замечательным поэтическим мастерством “встречных песнопений у казахов”.

Именно в народном казахском сказании и фольклоре, Тукай находил духовную и культурную близость двух родственных народов. Отметим и то, что Тукай был лично знаком с одним из лидеров национальной казахской интеллигенции, депутатом Госдумы от Уральской области Бахытжаном Каратаевым, в 1906 году выступившим от имени казахского народа с трибуны Первой Государственной Думы. Среди тех, с кем общался Габдулла Тукай в те годы, были будущие лидеры партии “Алаш” Жанша и Халел Досмухамедовы, Нургали Ипмагамбетов.

А из советского периода истории обратимся к судьбе выдающегося казахского поэта Магжана Жумабаева, вернее к событиям 60-х годов, связанным с его реабилитацией.

Как известно, судьба поэта была трагичной, сталинским режимом он был обвинен в пантюркизме, в 1938 году расстрелян. И в числе тех, кто одним из первых в Казахстане поднял вопрос о необходимости его реабилитации стал известный лингвист, автор двуязычных словарей и научных трудов по проблемам межъязыковых связей русского и тюркских языков, доктор филологических наук, профессор Казахского государственного университета Хайрулла Махмудов, несмотря на запреты, вложивший немало сил, чтобы творчество Магжана Жумабаева стало всеобщим достоянием.

Изучив и проанализировав творчество репрессированного поэта, в 1967 году он выступил с докладом о наследии Жумабаева на объединенном заседании семи кафедр филологического факультета и двух кафедр факультета журналистики КазГУ.

“Казахский лирик” — так озаглавил свой исторический доклад профессор Махмудов, среди общественности ставшее известным как “Слово о Магжане”: “Могучая лирика Магжана Жумабаева оказывала и продолжает оказывать непреодолимое влияние на всю устную и письменную казахскую литературу послеабаевского периода. Новаторство Жумабаева заключается в том, что он ввел такие неизвестные до него в казахском стихосложении понятия, как свободный стих, белый стих и стихотворения в прозе. Среди мастеров казахской художественной культуры, безусловно, первое место в нормализации современного казахского литературного языка занимает выдающийся поэт Магжан Жумабаев. Настало время вернуть читателю его поэтическое наследие… Окончив Московский Литературно-художественный институт под руководством Валерия Брюсова, которому принадлежит характеристика Магжана как “казахского Пушкина”, он становится одним из самых образованных деятелей культуры советского Востока. Нынешняя критика его творчества ограничивается априорными выводами, отнюдь не вытекающими из его произведений… Магжан Жумабаев родился как орган поэзии казахского народа, его творчество является ярким свидетельством высокой поэтической одаренности казахского народа, и о нем нужно говорить главным образом как о поэте. Его высокохудожественная поэзия ни на секунду не прекращала своей жизни, а потому она преодолеет все преграды…”. (Доклад с правками автора в свое время мне был передан его племянницей Галимой Вагановой (Махмудовой).

По итогам заседания ученые обратились в Союз писателей о включении в планы издательств “Жазушы” и “Казахстан” стихов поэта и его переводов на казахский язык произведений Горького, Гете, Гейне, Лермонтова, Байрона. Доклад Махмудова и решение заседания были направлены министру культуры Казахской ССР, в Совет Национальностей Верховного Совета СССР.

Однако, отдел науки и учебных заведений ЦК Компартии негативно отнесся к этой инициативе, начав расследование совместно с КГБ, и на специальном заседании Бюро ЦК было отмечено, что в 1967 году поэт не был реабилитирован, но, несмотря на это “докладчик, и выступавшие старались всячески возвеличить его, считая классиком казахской поэзии, репрессированным в период культа личности”. В постановлении Бюро ЦК “О неправильном решении филологических кафедр КазГУ в оценке поэтического наследия Жумабаева” был заложен вердикт: “Осудить неправильное решение филологических кафедр Казахского государственного университета в оценке поэтического наследия буржуазно-националистического поэта Жумабаева Магжана”.

Вот что написал в своем предисловии к сборнику стихов Жумабаева известный казахский поэт, профессор Берик Жылкибаев: “Мракобесы называли гениального казахского поэта, любимца всего тюркского мира “буржуазным националистом”, студентов отчисляли из вузов за чтение его стихов, самого его заклеймили черным именем “пантюркист”. И в пору рабского молчания единственный голос нарушил удушливую атмосферу — “Слово о Магжане” — страстная речь Хайруллы Хабибулловича Махмудова на общегородском лингвистическом семинаре в малом актовом зале Казахского государственного университета в 1967 году. Эта речь прошумела как очистительная гроза, вызвав восторг передовой интеллигенции и ярость консерваторов. Но сила этого выступления, его резонанс по всей Средней Азии ускорили признание Магжана официальными лицами”.

Сегодня все это в прошлом… Сборник стихов Магжана Жумабаева “Жан cyзе” в переводе на татарском языке в 2013 году был издан Союзом писателей Татарстана, нами проведена его презентация, книги вручены Национальной академической библиотеке. Сотрудничество писателей Казахстана и Татарстана продолжается и закреплено сегодня уже соглашением и, к примеру, на татарском изданы произведения Мукагали Мукатаева, Рахымжана Отарбаева, Нурлана Оразалина, Галима Жайлыбая и других мастеров пера, а Министерство информации и общественного развития РК готовит к изданию сборник стихов Габдуллы Тукая на казахском языке, что говорит о взаимном обогащении культур двух братских тюркских народов.

Сюда книги и мануфактуру, а в Казань — рыбу

— Избрание заместителем председателя Милли Шуры Всемирного Конгресса татар налагает большую ответственность не только для меня, но и на все сообщество татар Казахстана. Тем более, что решение это было принято в ходе работы VI всемирного съезда татар. Хочу также сказать, что это не номинальная должность. Так, к примеру, мы приняли участие в разработке Стратегии развития татарского народа — основного программного документа по сохранению идентичности татарского народа и его развитию в стремительно меняющемся мире.

Кроме того, нами был внесен ряд предложений, среди которых подписание соглашения о сотрудничестве между Всемирной Ассоциацией казахов и Всемирным Конгрессом татар, вопросы сохранения культурно-духовных символов и исторического наследия через памятники и скульптуры выдающихся личностей татарского народа, а также предстоявшее в 2019 году 750-летие Золотой Орды. При этом особое внимание мы обратили на концепт преемственности татар и казахов Золотой Орды с современными татарами и казахами, на необходимость освещения их позитивной роли в истории и развитии государств, которые стали ее преемниками. В то же время отметим, что свою Стратегию развития мы приняли еще в 2008 году во Дворце мира и согласия.

Конкретно для меня избрание в состав Милли Шуры имеет особое значение еще вот почему. Как известно, судьба любой семьи связана с историей государств, в которых они когда-то жили или живут. И биографии моих предков — типичных представителей татарского торгового капитала (Каримовы по отцовской линии) и мусульманского духовенства (Тулбаевы по материнской), аналогичны биографиям многих тысяч татар, пришедшим в эти казахские земли, где были благожелательно встречены таким же тюркским народом с родственным языком, обычаями и единой религией.

К примеру, мой дед купец-рыбопромышленник Каримов Мифтахетдин с братом Гимадетдином прибыл из Казани на берег Каспия в поселок Жилая Коса Гурьевского уезда (ныне Жылыойский район Атырауской области). Там они с сельчанами поставили в северо-восточной части поселка деревянную мечеть, открыли торговые лавки в Гурьеве и Оренбурге, в Астрахань и Казань поставляли рыбу, а сюда товары мануфактурные и книги. Вот как вспоминал о нем уважаемый аксакал, ветеран войны и труда Айткали Аманбаев из Жылыойского района: “Муфтий атай среди жителей нашего региона, среди казахов пользовался большим уважением, авторитетом. Был богатым, но щедрым, как Атымтай-Жомарт. Никогда не обижал своих скотоводов. Сын Терекбая по имени Киюаш агай любил вспоминать, что ежегодно за службу они получали по 100 овец… Муфтий атай любил каждым летом ставить большую юрту на берегу реки Жем (Эмба) и там отдыхать, любил кумыс и другие продукции казахов. И своих гостей из Казани и Астрахани всегда тепло встречал и проводил в такой обстановке…”. Но все это было до событий Октября 1917 года.

А вот другой мой дед (отец моей мамы) Тулбаев Мухаммет-Гариф хазрет, главный имам Уральской Красной мечети в 1917 году стал участником легендарного заседания трех съездов в Казани, в ходе которого была принята историческая Декларация о культурно-национальной автономии Штата Идел-Урал и учреждена Милли Шура, вскоре после этого он был подвергнут арестам, а затем с клеймом “враг народа” в ходе сталинских репрессий отправлен в ссылку, где и умер, и только в период “оттепели” был посмертно реабилитирован за отсутствием состава преступления.

И тот факт, что ровно через 100 лет, когда в Казани вновь была учреждена Милли Шура, и быть в ее составе было оказано доверие его внуку, безусловно, для меня имеет особое значение. Тогда об этом факте из нашей биографии никто другой не знал…

При этом два старших сына Каримова Мифтахетдина и Тулбаева Мухаммет-Гарифа геройски погибли в годы Великой Отечественной войны — капитан Каримов Адгам при освобождении Минска, старшина Черноморского флота Тулбаев Фаат при освобождении Румынии, а профессор Хайрулла Махмудов являлся его двоюродным братом.

Связующим же звеном между всеми поколениями стала наша бабушка Давлетгиреева Махибадар (мама моего отца), уроженка деревни Кошлауч из-под Казани, ставшая первым человеком, которая в далеком детстве показала нам Священный Коран, рассказала о жизни при царе, о Каримовых, о Тукае, и не только то, что он из ее деревни. Прожив 95 лет — от Александра III до горбачевской перестройки.

Нашей семейной реликвией, невидимой нитью связавшую все поколения вместе с этими и другими удивительными переплетениями судеб, является Коран Тулбаева Мухаммет-Гарифа хазрета, отпечатанный в 1911 году в типографии братьев Каримовых в Казани, и уцелевший при обыске и аресте в Уральске в 1939 году.

Толерантность рождается при диалоге

— Что такое толерантность? Чем толерантность в Германии, как это описано в вашем рассказе “Кирхентаг“, отличается от толерантности казахстанцев?

— Думаю, будет не совсем корректным делать такие сравнения. Тем более, что прошло уже более четверти века после того Кирхентага. Абсолютно каждый народ, как и каждый человек уникален по-своему. Поэтому, никого ни с кем не сравнивая, кратко скажу о толерантности в нашей стране, как ее вижу и понимаю.

За 30 лет независимости Первым Президентом Республики Казахстан — Елбасы Нурсултаном Назарбаевым выстроена действительно уникальная модель межэтнического и межконфессионального согласия, которая и обеспечивает общественную и государственную стабильность, возможность поступательного развития страны.

Признавая важность диалога конфессий, за каждой из которых стоят не только конкретные этносы, но и государства, именно Казахстан стал инициатором проведения съездов лидеров мировых и традиционных религий, а также других международных форумов, тем самым внося важный вклад в межкультурный, межцивилизационный и межрелигиозный диалог.

Уже шесть съездов состоялось в столице Казахстана, в которых принимали участие авторитетные представители ислама, христианства, иудаизма, синтоизма, индуизма и буддизма. Свою достойную лепту вносит и Ассамблея народа Казахстана, объединяющая более ста этносов, которые являются представителями 18 конфессий, а это согласитесь, не так-то и просто.

Ну а Кирхентаг, это всенародный, добрый и объединительный праздник мировых религий, проходящий под девизом “Навстречу друг другу” в форме массовых гуляний и концертных программ, аналогичные нашим Наурыз-мейрамы или сабантуям, но с участием глав конфессий, лидеров политических партий и государства. Кстати, в тот день, 10 июня 1993 года, нам удалось пообщаться еще и с американской рок-группой Band-153 и ее вокалисткой Роббин Кассей, выступавшими на одной из площадей в исторической части Мюнхена Карлсплатце. А так как еще со студенчества коллекционирую виниловые пластинки рок-групп, для меня это было вдвойне интересно.

Нельзя сводить всю работу АНК к песням и пляскам

— В соцсетях можно наткнуться на разговоры о ненужности Ассамблеи народа Казахстана, мол, эта некогда актуальная структура себя изжила и ничего из себя уже не представляет. Каков ваш комментарий этим суждениям? Каков конкретный вклад Ассамблеи в прогресс Казахстана на протяжении прошедших 30 лет независимости страны? Дееспособна ли структура, выдюжит ли перед новыми вызовами современности и политической конъюнктуры, не рухнет ли наше многонациональное единство от наскоков шовинистов разных мастей и религиозных фанатиков?

— За 25 лет своей деятельности Ассамблея внесла большой вклад в укрепление единства казахстанского народа, это однозначно.

Безусловно и то, что Ассамблея нужна сегодня, будет нужна и завтра, потому как одной из основ поступательного развития нашего государства, его стержнем является модель межэтнического и межконфессионального согласия, а в нынешнем, постоянно меняющемся мире, полном новых угроз и вызовов, вопросы сохранения внутриполитической стабильности и общественного согласия приобретают особое значение.

В связи с этим для тех, кто заявляет о роспуске Ассамблеи, хочу также пояснить, что все этнокультурные объединения являются общественными структурами, и все их руководители — общественники, никто из нас зарплату не получает, государственный бюджет никаких затрат на нас не несет, это первое.

Второе, уполномоченным государственным органом, который осуществляет руководство и несет ответственность в сфере межэтнического согласия, является Министерство информации и общественного развития, в структуре которого в 2020 году был создан Комитет по развитию межэтнических отношений. И мы надеемся, что реорганизация в сфере этно-политики будет эффективной, позволит совместно с акиматами систематизировать работу на всех уровнях, оперативно и адекватно реагировать на текущие межэтнические процессы в обществе, а не ограничится только передачей РГУ “Қоғамдық келісім” из одной сферы влияния в другую. Для всех нас нужна и важна слаженная, открытая и совместная работа, в центре — АНК и министерства, а в регионах — акиматов с этно-центрами. Ведь на местах эту, фактически этническую государственную политику среди своего этноса проводят именно общественники, которые для проведения тех же мероприятий под эгидой АНК сами изыскивают средства, не говоря уже о различных благотворительных акциях.

Ежегодно в своих Посланиях народу Казахстана Президент страны Касым-Жомарт Токаев поднимает вопрос о “слышащем государстве”, при этом подчеркивая, что это концепция “справедливого государства”, когда “недостаточно просто слышать и видеть проблемы граждан, главное — правильно и объективно реагировать на них”. И это, конечно, не случайно.

К примеру, в ходе недавних выборов в Мажилис Парламента у нашего этнокультурного сообщества возникли вопросы к секретариату АНК, однако ни до, ни после мы не услышали ответа по существу на обращение, за которым стояли известные общественные деятели, ученые, заслуженные деятели.

И в этой связи, хочу привести креативную и продуктивную деятельность партии “Nur Otan”, которая не только открыто и прозрачно провела отбор своих кандидатов через праймериз, но и в открытом режиме ведет постоянный диалог с народом о ходе реализации своей предвыборной программы.

Для чего я возвращаюсь к этой теме? Потому что это важно не только для будущих выборов, но и для повседневной нашей деятельности, и касается абсолютно всех этнокультурных объединений, всем нужна прозрачность, открытость, конструктивный диалог, а не роль статистов и массовки.

Надо ведь задуматься, почему из 351 участвовавших в голосовании 80 и более членов АНК проголосовали против некоторых кандидатов в депутаты Мажилиса, выдвинутых от имени АНК.

— Это же почти четверть всех членов Ассамблеи…

— Приведенный красноречивый и тревожный случай “голосования против” говорит о проблемах в системе “обратной связи” с этнокультурными объединениями.

Кроме того, на протяжении ряда лет действуют не совсем понятные институты этнополитических исследований, о деятельности которых мы имеем самое смутное представление — они живут своей жизнью, а этно-центры — своей. Нужны ли такие институты? Нужны! Но только в том случае, если они будут на несколько шагов опережать, предвидеть и прогнозировать события в этнической среде, тогда и не будет никаких трагических эксцессов, какие произошли в прошлом году в отдельных регионах нашей страны.

Почему сегодня важны все эти вопросы? Потому что если мы, к примеру, не представлены в исполнительных органах, единицы в представительных, нет нас ни в бизнес-сообществе, в социально-культурной сфере — тогда о какой интеграции нашего этноса в казахстанское общество может идти речь — если нас практически нигде нет?

Не потому ли за 30 лет численность татар в Казахстане сократилась на 40% с 333 тысяч до 202 тысяч, и эта тенденция продолжается. А ведь татары и казахи одни из самых близких народов, нас объединяет не только единая религия, но и очень близкие язык, традиции и обычаи. Кто может ответить на этот вопрос? У нас есть и другие вопросы касательно деятельности этно-центров, но их мы оставим для встречи с нашим уполномоченным госорганом.

Ведь АНК — это не застывшая в догмах и ориентирах организация, она идет в ногу со временем, является живым и развивающимся организмом, и с учетом мнения тех, кто в ней состоит, то есть самих общественников — представителей этносов.

На мой взгляд, вопросы подобного характера должны быть и в повестке дня заседаний Совета АНК. И если не поднимать их на этой площадке, тогда еще где?

Нельзя же сводить всю работу по поддержке культуры и традиций этносов лишь к их песням и пляскам во время больших праздников! Тем более, что для этого есть профессиональные художественные коллективы при управлениях культуры.

К тому же и сам вопрос, который вы задали мне по этому поводу, возник в немалой степени из-за существующего определенного раздражения в обществе, которое вызывают порой слишком напыщенные этнические мероприятия, к тому же не привязанные ни к современным реалиям, ни к текущим проблемам общества, на которые не всегда еще и обоснованно тратится время, человеческие и финансовые ресурсы.

Безработица, социальное расслоение общества, коррупция, недостаточный уровень и качество образования, медицины, информатизации, экономики, все это, да и многое другое влияют на социальный климат любого общества. Все эти проблемы касаются каждого гражданина независимо от принадлежности к какому-либо этносу.

Понятно, что все эти вопросы на контроле руководства страны, но решить их мы можем только сообща, все вместе, и главное — при сохранении стабильности в обществе. Со своей стороны хочу заверить, что мы, татары и башкиры Казахстана, приложим все силы, опыт и знания, чтобы сохранить единство и сплоченность казахстанского народа, наше взаимное уважение и доверие.

Казахская нация тоже должна быть в Ассамблее

Сегодня также одним из важных вопросов является вопрос интеграции этносов в казахстанское общество, решение которого мы видим через вовлечение в исполнительные и представительные органы, общественные советы, участие в различных диалоговых площадках политических партий, социально-профессиональных групп, бизнес-сообществ. При этом одним из основных компонентов должно являться знание государственного языка. А депутаты, тем более от АНК, должны владеть и государственным, и своим родным языком. Только социально-активная жизнь этносов во всех сферах человеческой жизнедеятельности будет способствовать интеграции этносов в казахстанское общество и формированию общеказахстанской идентичности.

В то же время, на мой взгляд, и казахская нация также должна быть представлена в структурах той же Ассамблеи через известные казахские НПО (а не только через министров и акимов), что сыграет консолидирующую роль в дальнейшем укреплении единства народа Казахстана. Потому как казахстанская модель общенационального единства и согласия основывается на гражданской идентичности с консолидирующим казахским ядром при сохранении этнического, языкового, культурного и религиозного многообразия. Уверен, только объединив все наши усилия, мы преодолеем все преграды и достойно продолжим развитие страны.

Пользуясь этим интервью, хочу выразить благодарность всем руководителям и активистам татарских и татаро-башкирских центров, искренним патриотам Казахстана и, в первую очередь, ветеранам нашего сообщества, не считающихся ни со временем, ни с другими житейскими проблемами, на протяжении всех тридцати лет вносящих вклад в укрепление единства казахстанского народа — зур рәхмәт, кадерле дуслар!

При этом считаю необходимым еще раз отметить, что решение всех тех вопросов, о которых мы говорили в первой части интервью, стало возможным благодаря той этно-политике, которую сформировал Первый Президент Республики Казахстан — Елбасы Нурсултан Назарбаев именно 30 лет назад.

Ну а всех нас поздравляю с предстоящим 30-летием независимости Республики Казахстан!

И пусть всегда над казахской землей будет мирное небо и единство народа!

Бейбит Саханов

baigenews.kz