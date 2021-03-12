Прошла онлайн конференция на тему: “Әниемнең җылы кочагы»

Организаторы мероприятия Республиканского общества татарской культуры «Туган тел» пригласили всех желающих для участия на онлайн-конференции на тему: “Әниемнең җылы кочагы» (Ласковые руки моей мамы).

«Нет лучше вечера, когда ты сидишь рядом с мамой и разговариваешь обо всем. Неважно о чем, главное она рядом.»

На конференции читали стихи, солисткой ансамбля «Туган тел» Аделей Рахмушиной была исполнена песня «Сагынам сине, энкем» автором которой является сама исполнительница.

Участники онлайн-конференции из Казани, Белгорода, Бишкека, Нью Йорка, Киева и Баку отметили душевную, трогательную и теплую обстановку мероприятия

« Мы к стыду своему…Только в зрелой поре… Когда души спасаем от хлама… Понимать начинаем – зачем в букваре… ПЕРВЫМ словом написано МАМА…!!! »

Вела конференцию Председатель Республиканского общества татарской культуры «Туган тел» Гюльджан Мясоутова. Мероприятие велось на татарском и русском языках.

На конференции принял участие Постоянный представитель Татарстана в Азербайджане Альфред Закиров.