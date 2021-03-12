tatruen
Главная / Новости / Прошла онлайн конференция на тему: “Әниемнең җылы кочагы»
Прошла онлайн конференция на тему: “Әниемнең җылы кочагы»

Прошла онлайн конференция на тему: “Әниемнең җылы кочагы»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 12.03.2021 0 18

Организаторы  мероприятия Республиканского общества татарской культуры «Туган тел»  пригласили всех желающих для участия на онлайн-конференции на тему: “Әниемнең җылы кочагы»  (Ласковые руки моей мамы).

«Нет лучше вечера, когда ты сидишь рядом с мамой и разговариваешь обо всем. Неважно о чем, главное она рядом.»

На конференции читали стихи, солисткой ансамбля «Туган тел» Аделей Рахмушиной была исполнена песня «Сагынам сине, энкем» автором которой является сама  исполнительница.

Участники онлайн-конференции из Казани, Белгорода, Бишкека, Нью Йорка, Киева и Баку отметили душевную, трогательную и теплую обстановку мероприятия

       

           « Мы к стыду своему…Только в зрелой поре…

            Когда души спасаем от хлама…

            Понимать начинаем – зачем в букваре…

            ПЕРВЫМ словом написано МАМА…!!! »

Вела конференцию Председатель Республиканского общества татарской культуры «Туган тел» Гюльджан Мясоутова. Мероприятие  велось на татарском и русском языках.

На конференции принял участие Постоянный представитель Татарстана в Азербайджане Альфред Закиров.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.