В Мензелинске состоялся турнир по борьбе на поясах

Состоялся межрайонный турнир по борьбе на поясах среди юношей и девушек 2004 г.р. и моложе, посвященный 70-летию Мензелинской школы-интернат. Между собой силами мерились борцы из Актанышского, Муслюмовского, Тукаевского, Мензелинского районов и г. Набережные Челны.

Активное участие в турнире принимали воспитанники отделения корэш МБУ «СШ «Юбилейный», которые занимаются у тренеров Фанияра Гараева, Ленара Загриева, Рамзиля Бадриева, Даниса Гараева, Рустама Хамидуллина.

Во время торжественного открытия турнира директор МБУ «Спортивная школа «Юбилейный» Рамзиль Бадриев вручил тренерам отделения корэш Данису Гараеву и Рустаму Хамидуллину подарочные кушаки ручной вышивки за плодотворный труд и отличные результаты в тренерской деятельности. Также ученику школы-интернат Дмитрию Осипову, занявшему 5 место в весовой категории до 40 кг в Первенстве РТ по корэш (тренеры Рустам Хамидуллин и Данис Гараев) был подарен тюбетей и борцовская обувь.

menzela.ru