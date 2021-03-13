Минтимер Шаймиев: «Каждый из нас может внести неоценимый вклад в сохранение родного языка»

Интервью Государственного советника РТ, председателя попечительского совета Республиканского фонда «Янарыш-Возрождение», специального посланника ЮНЕСКО по укреплению межкультурного диалога Минтимера Шариповича Шаймиева главному редактору журналу «Безнен мирас» («Наше наследие») Лябибу Лерону.

– Уважаемый Минтимер Шарипович, как известно, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов объявил 2021 год Годом родных языков и народного единства. Скажите, что для вас родной язык — ценность, доверенная нам предками, которую мы должны передать будущим поколениям, или же понятие еще более широкое?

– Родной язык — язык матери, потому что он дается нам с рождения. Есть татарская пословица, которая буквально гласит: «Родной язык — желание матери, язык — самый дорогой подарок матери своему ребенку». Родной язык можно назвать и завещанием, оставленным нам предками, и аманатом — вверенной нам на хранение ценностью. Сохранение языка матери — это знак любви к нашим матерям, знак уважения к предкам. Поэтому никто не имеет права лишать человека его языка, национальности, религии.

– Как вы думаете, что нам нужно делать для сохранения языка в первую очередь?

– Судьба нашего родного языка прежде всего зависит от того, насколько каждый из нас будет стараться для его сохранения. Об этом всегда напоминает Президент нашей республики Рустам Нургалиевич Минниханов. Каждый из нас может внести огромный вклад в сохранение родного языка, потому что, например, ничто и никто не может помешать говорить в семье на родном языке, с малых лет впитывать в детях любовь к родному языку. Для этого не нужны какие-то дополнительные расходы или решения на официальном уровне. Начиная от родителей, дети, молодежь, общественные деятели, государственные руководители — каждый может на своем месте как можно больше говорить, общаться по-татарски. Вне зависимости от профессии каждый из нас имеет возможность в своей жизни защищать интересы родного языка. И это, прежде всего, для молодого поколения стало бы очень действенным примером.

Во-вторых, сегодня сохранение нашего языка зависит от того, насколько мы можем добиться реализации наших прав, закрепленных в Конституциях Российской Федерации и Республики Татарстан. Как известно, мы в республике в данном направлении почти двадцать лет действовали на основе Конституции России и Конституции Татарстана. Но нельзя сказать, что добились должных результатов. Потому что сейчас ситуация такая: хоть это и предусмотрено в Основном законе нашей страны, в многонациональной России политика сохранения и развития родных языков народов вот уже на протяжении двух десятков лет на должном уровне не реализуется, не предусмотрена единая деятельность федеральных и местных органов управления в этой области. Отвечающие за это федеральные органы хоть и усилили в последнее время внимание к данному вопросу, однако не спешат принимать практических мер. Недавно мы проголосовали за поправки — внесение дополнений в Конституцию нашей страны. И теперь мы, основываясь на уверенности, что каждая статья обновленной Конституции будет четко выполняться, в то же время сами хорошо подготовившись, вооружившись всеми законными, цивилизованными средствами, используя современные технологии, должны основательно взяться за реализацию нашего права на родной язык.

Не будем забывать и то, что в 90-е, особенно в годы распада СССР, в Российской Федерации самой важной задачей стало восстановление экономики, потому что в первую очередь надо было население обеспечить продовольствием. Образованию внимания не хватило. Федеральным органам казалось, что эта важная отрасль какое-то время будет идти так же, как она шла раньше. В то же время национальные республики в своих декларациях и решениях о государственном суверенитете поставили задачу незамедлительно решить эти вопросы. Новая Конституция Республики Татарстан была принята и вступила в силу раньше новой Конституции России. В этих условиях Татарстан, как национальная республика, в своей Конституции отдельной статьей наряду с русским закрепил татарский язык в статусе государственного языка. Как я уже говорил, в то время в стране основное внимание было направлено на экономику, потому что этого требовала повседневная жизнь. А вот в бывших союзных республиках после распада СССР родной язык сохранился как есть — государственным языком, потому что они стали самостоятельными государствами.

Как известно, в РСФСР этому вопросу не уделялось должного внимания. И Татарстан на основе своей Декларации о государственном суверенитете и новой Конституции приступил к возобновлению обучения татарскому языку, который является государственным. Помните, наверное, когда в годы перестройки в нашей республике стали звучать требования перейти на латиницу, отношение федерального центра к родному языку, обучению родному языку в основе своей изменилось. С тех пор преобразование образовательной системы в национальных республиках стало самой сложной задачей и до сих пор является сложной политической проблемой.

Как одно из проявлений этого федеральные органы власти, оказав через прокуратуру давление на ход образования на родном языке, через федеральные органы управления образованием ввели новые государственные образовательные стандарты, и в результате объемы преподавания родного языка сократились до трех часов в неделю. Слов нет, данная ситуация беспокоит всех нас. В республиканских СМИ многие, особенно работающие в этой области ученые, преподаватели, часто выражают свое отношение к этой ситуации, вносят предложения.

Одно из таких — создание в Казани Татарского гуманитарного университета. Как известно, мы к реализации этой задачи в свое время приступили через довольно сложные переговоры. В 2004–2005 годах в центре Казани за короткие сроки по образцу исторического здания Казанского университета построили грандиозный комплекс. Рядом открыли памятник Салиху Сайдашеву. Две великие личности — Габдулла Тукай и Салих Сайдашев соединяют два берега Булака и одновременно являются украшением города.

Как известно, в те годы в России началась работа по созданию шести федеральных университетов и превращению их в большие научные и образовательные центры. Казанский университет с 200-летней историей занял свое достойное место среди этих шести университетов и сохранил свое славное имя. Это стало довольно серьезным шагом на пути укрепления и развития нашего университета, и этот шаг, надо сказать, дался нелегко. Татарский гуманитарный институт тоже вошел в состав университета. В настоящее время Казанский федеральный университет становится сильным, современным центром, способным вести масштабные работы в области науки и образования. Сегодня в его составе 15 институтов, две высшие школы, два лицея, одна школа, университет имеет два филиала, появилась новая, передовая медицинская отрасль. В целом мировой рейтинг КФУ повышается, значит, и будущее у него надежное. На сегодняшний день в университете планируется объемная работа по образованию на родном языке и развитию национальной науки.

Мы часто с тоской вспоминаем систему образования советского периода. Действительно, тогда эффективность методов обучения и воспитания детей в школах больше соответствовала требованиям времени. Эта система также лучше удовлетворяла потребности народов, проживающих в многонациональной Российской Федерации. В последние годы предложенные одностороннем порядке федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) вообще расшатали образовательную систему в стране. Сильно сократились объемы учебно-воспитательных методик с учетом потребностей национального образования на местах, сократилось число преподавателей на родном языке, количество национальных школ и т.д.

В то же время руководство республики и Министерство образования и науки РТ ведут серьезную работу в этом направлении. По крайней мере, есть какие-то движения во взаимодействии с федеральными органами. Например, были разработаны и внесены в федеральный реестр примерные программы для начального и общего образования по предметам «Туган (татар) тел» («Родной (татарский) язык»), «Туган телдә белем бирүче оешмалар өчен туган (татар) тел» («Родной (татарский) язык для учреждений с родным языком обучения»), «Татар теле — Татарстан Республикасы дәүләт теле» («Татарский язык — государственный язык Республики Татарстан»). Еще один важный шаг — была разработана дорожная карта по внесению в 2020–2024 годах учебных изданий, переведенных на татарский язык, в федеральный перечень учебников, началась работа по ее реализации. В школах республики используются 79 переведенных на татарский язык изданий. В 2020 году из бюджета Республики Татарстан были выделены необходимые средства для внесения 38 учебных изданий в федеральный перечень учебников.

Вопросы образовательные не могут решаться только односторонне. Здесь важно достичь взаимопонимания на высоком уровне. Когда есть движение, могут возникать и какие-то противоречия. Очень важно в этих вопросах действовать, не теряя уважения к друг другу, не противопоставляя национальности и языки, не задевая внутренний мир человека, всегда на основе взаимопонимания. Как одна из форм такой работы была создана Комиссия по сохранению и развитию татарского языка при Президенте Республики Татарстан. Эта комиссия работает почти год. Ее руководитель — первый заместитель председателя Госсовета РТ Марат Готович Ахметов, человек, в совершенстве владеющий нашим родным языком, имеющий большой опыт, известная в республике личность. Мы поддерживаем с ним постоянную связь. Надо сказать, нашу надежду он оправдывает. В настоящее время комиссия ведет планомерную работу, Марат Ахметов сам и члены комиссии ездят по районам, занимаются вопросами преподавания татарского языка в школах. В этом направлении было проведено несколько интересных конкурсов, призванных повысить внимание к татарскому языку, и другие мероприятия. Один только пример: по инициативе комиссии Министерством образования и науки РТ в конце 2020 года были проведены конкурсы «Лучшая практика обучения на родном (татарском, чувашском, удмуртском, марийском, мордовском) языке в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях РТ» и «Лучший детский сад по организации обучения и воспитания детей на родном (татарском, чувашском, удмуртском, марийском, мордовском) языке». Эти конкурсы, по моему мнению, оживили сферу обучения родным языкам.

Нам всем, в том числе СМИ, надо помогать работе этой комиссии. Впрочем, «Безнен мирас» и так довольно успешно работает в этом направлении, потому что уже название журнала перед вами ставит важные задачи. Ваша деятельность созвучна с очень активировавшимся в последнее время в республике движением возрождения историко-культурного наследия. Это еще один путь сохранения нашего языка и культуры. Это движение начал республиканский фонд «Возрождение», и его главная значимость — пробудить в людях интерес к историческому наследию. В последние годы усилился интерес к истории многонационального народа нашей республики, его духовному и материальному наследию, в том числе истории деревень и городов, семейных родословных. В наше время для этого возможностей достаточно, архивы открыты. Изучение родословной — это не просто пример детям, но и направление на верный путь их желаний и стремлений, воспитание уважения к своим корням, гордости за них.

Хотел бы также отметить деятельность Духовного управления мусульман Республики Татарстан в деле сохранения нашего языка. Например, они организовали уроки татарского языка при мечетях, проповеди в основном ведут на татарском языке. Это соответствует главным канонам ислама, потому что наша религия одобряет стремление к знаниям. В одном из хадисов говорится: «Будь обладателем знаний, или получающим знания, или слушающим знания. Но не будь четвертым — погибнешь».

Направлений, ведущих к сохранению нации, много, они все должны служить одной цели — увеличению востребованности языка.

– Основанные вами полилингвальные школы сегодня довольно успешно работают. Многие их видят как одно из средств сохранения родного языка…

– Сегодня, в век передовых технологий, как я уже говорил, в деле сохранения родного языка нам надо упорно трудиться, используя новые возможности и методы. Полилингвальные комплексы — один из положительных примеров такой работы. Это решение — выигрышное со всех сторон и соответствующее всем законам и стандартам. Сейчас родителям предоставлено право выбора языка обучения детей. Думаю, что здравомыслящий родитель не будет ограничивать развитие своего ребенка и не пойдет на отказ от какого-либо из языков, потому что знание языков — это требование времени.

Это значит, что в школах создаются равные условия для каждого языка, следовательно, и преподаванию татарского языка уделяется должное внимание и используются эффективные методики. Да, наши школы — это серьезный шаг в деле сохранения нашего языка, культуры, традиций. Надо понимать еще одну вещь: в наше время мы не можем наших детей заключать в рамки, обучая их только на татарском языке. Главная цель — подготовить детей так, чтобы они могли конкурировать на мировом уровне. Дети должны знать минимум три языка — русский, татарский и английский, это повышает конкурентоспособность детей, открывает широкие возможности для реализации своих способностей. Я всегда говорю: сегодня мир открыт, поэтому спрос на полилингвальные школы большой, и он будет расти. Об этом говорит и то, что в этом году желающих учиться в наших школах в Казани и Елабуге было довольно много. Конечно, не все выпускники этих школ останутся в Татарстане, выберут разные места работы в зависимости от таланта и возможностей. Я уверен, если они будут хорошо учиться и станут конкурентоспособными, значит как востребованные специалисты будут работать в хороших местах. Посмотрите опыт других стран — отучившиеся за рубежом и нашедшие себе достойное место дети могут стать очень хорошими посредниками в налаживании экономических связей между этими странами и своей страной. Не будем забывать и то, что знание татарского языка открывает возможности работать в области взаимоотношений с тюркским миром. И в мусульманском, и в тюркском мире татары известны как образованная нация. Надеемся, наше будущее поколение продолжит эту традицию, достойно представит свою страну, республику, татарский народ в других регионах и зарубежных странах.

– Минтимер Шарипович, в сентябре пройдет Всероссийская перепись населения. В последнее время вокруг этого события происходит разная политическая возня. Какой позиции вы придерживаетесь в этом вопросе?

– Всероссийская перепись населения — это важное для развития страны событие, в котором участвует всё население. Как известно, на территории страны первая перепись проходила в 1718–1727 годах. В этом нет ни политики, ни какого-либо принуждения законом. Для нас же, татар, это возможность напрямую высказаться, выразить свою позицию. С точки зрения сохранения языка, нации, перепись — это самый яркий показатель того, насколько мы являемся татарами. Его, наверное, даже можно назвать испытанием.

В нашем языке есть очень красивое, многозначное, имеющее глубокий смысл слово «хак». Оно может быть в значении «право», «долг», «цена», «правда». Участие в переписи населения — это наша цена, стоимость, ценность. Чем больше нас, тем больше и наша цена, ценность в масштабе страны. Значит, настолько нами будут считаться. Если взять слово «хак» в значении долга, понятно, что это подразумевает нашу ответственность перед будущими поколениями. Если взять это слово в значении «правда, истина», то перепись покажет нынешнее состояние нашего народа. Мне кажется, самое подходящее к переписи значение этого слова — «право». Конечно, в этом случае речь идет не только о закрепленных законом правах, а о правах, данных нам с рождения, идущих от нашей истории. Мы должны полноценно использовать эти права, с достоинством и гордостью. Если ты родился татарином, считаешь себя татарином, то, не поддаваясь никаким чужим мнениям, смело отмечаешься в переписи и на деле показываешь уровень своего национального самосознания. Если кто-то, поддавшись каким-то уговорам, агитации, поступает по-другому — значит, или у него не хватает воли быть татарином, или ему это не нужно. Есть ли смысл уговаривать таких записываться татарами и пытаться включить в численность нашего народа? Скажем, даже отметившись в ходе переписи как татарин, он не войдет в число родителей, которые, желая внести свой вклад в сохранение нации, обучают своих детей родному языку, заботятся о будущем нации — тогда какая от него польза? Поэтому мне не по душе завязывание каких-то политических игр вокруг переписи. Как уже сказал, это личное дело каждого, дело совести. Если ты искренне заботишься об увеличении численности своей нации, пусть это отражается в твоей повседневной жизни. Например, государственные и региональные руководители должны превратить рост рождаемости в глубоко продуманную политику и вести последовательную и эффективную работу.

– В годы вашего руководства Татарстан получил известность как регион, где мирно сосуществуют представители разных национальностей и религий. Сегодня и на мировом уровне Татарстан приводят как пример толерантности. Как вы думаете, сможет ли республика и в будущем оставаться примером в этом направлении?

– У нас нет другого пути, по-другому и быть не может. Потому что равное отношение ко всем народам в республике, равенство интересов — это основа высоких достижений в Татарстане. Никогда нельзя допускать того, чтобы за счет унижения чьих-то интересов увеличивать возможности другого. У нас ведь проживают представители множества национальностей, религий, поэтому даже жизнь районов в Татарстане по этой причине в какой-то степени друг от друга отличается. Это ведь особенности, которые складывались в течение веков. Это очень тонкая материя и понятия. Человек очень чуток к тому, как другие относятся к его культуре, традициям, в том числе и родному языку, поэтому надо действовать очень аккуратно, продуманно. Руководство республики всегда основное внимание направляет на это. Напомню, еще в принятой в 1990 году Декларации о государственном суверенитете Республики Татарстан мы записали, что «гарантируется сохранение и развитие языков других национальностей». В 1992 году в республике на основе закона Республики Татарстан был учрежден День родного языка. Вы знаете, он отмечается каждый год 26 апреля — в день рождения Габдуллы Тукая. В том же году был принят закон «О языках Республики Татарстан». Объявление 2021 года Годом родных языков и народного единства тоже работает на эту же цель — сохранение языков проживающих в Татарстане народов. Еще один пример: упомянутые выше полилингвальные образовательные комплексы мы назвали «Адымнар — путь к знаниям и согласию». Это название было выбрано не случайно, оно означает движение через знания к миру и согласию.

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