Афганских татар внесли в электронный паспорт как национальность

До этого татары Афганистана после рождения ребенка не могли вписать его национальность как татарин или татарка в свидетельство о рождении, так как они не включены в Конституцию как отдельная нация. Депутаты-татары Афганистана обратились к Парламенту с просьбой решить этот вопрос. В результате они собрали подписи и направили письмо на имя Президента Афганистана.

Решен первый важный этап вопроса: отныне афганские татары смогут вписывать в электронные паспорта свою национальность. Об этом сообщил лидер татар Афганистана, депутат парламента Махдум Абдулла Мухаммади.

Афганские татары заинтересованы в укреплении связей с Татарстаном. Напомним, что заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев неоднократно проводил встречи с ними по телемосту. В них принимали участие татарские предприниматели, религиозные деятели, депутаты, представители молодежных организаций из разных провинций Исламской республики.

В ходе встречи татары выразили желание узнать поближе наши национальные обычаи, традиции, культуру и татарский язык. Попросили помочь детям татар Афганистана в получении образования в ВУЗах Татарстана.

Председатель Национального совета Василь Шайхразиев заявил, что Всемирный конгресс татар окажет посильную помощь. Со следующей недели начнутся онлайн-курсы татарского языка для татар Афганистана.

Лидер татар Афганистана, депутат парламента Махдум Абдулла Мухаммади заявил, что сейчас ведутся переговоры о включении татар в Конституцию как нацию.