Башкирский драмтеатр им. Мажита Гафури готовится к гастролям в Казани

С 13 по 17 апреля состоятся гастроли Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури в Казани. Спектакли пройдут на Большой и Малой сценах Татарского академического театра драмы им. Г. Камала.

В гастрольную афишу вошли две премьеры: «Амеля» Азалии Балгазиной по мотивам одноименного романа Николая Крашенинникова, «Муж и жена снимут комнату» Михаила Рощина, спектакли из текущего репертуара — «Похищение девушки» Мустая Карима, «Цена счастья» Халисы Мударисовой, «Любовница» Туфана Миннуллина.

Будет показан и самый популярный спектакль театра — «Зулейха открывает глаза» Ярославы Пулинович по одноименному роману Гузель Яхиной, удостоенный Национальной театральной премии «Золотая маска».

Спектакли поставлены известными режиссерами Айратом Абушахмановым и Ильсуром Казакбаевым.

bashinform.ru