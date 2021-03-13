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Башкирский драмтеатр им. Мажита Гафури готовится к гастролям в Казани

Башкирский драмтеатр им. Мажита Гафури готовится к гастролям в Казани

в Новости, Слайдер, Культура, Соотечественники, 13.03.2021 0 6

С 13 по 17 апреля состоятся гастроли Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури в Казани. Спектакли пройдут на Большой и Малой сценах Татарского академического театра драмы им. Г. Камала.

В гастрольную афишу вошли две премьеры: «Амеля» Азалии Балгазиной по мотивам одноименного романа Николая Крашенинникова, «Муж и жена снимут комнату» Михаила Рощина, спектакли из текущего репертуара — «Похищение девушки» Мустая Карима, «Цена счастья» Халисы Мударисовой, «Любовница» Туфана Миннуллина.

Будет показан и самый популярный спектакль театра — «Зулейха открывает глаза» Ярославы Пулинович по одноименному роману Гузель Яхиной, удостоенный Национальной театральной премии «Золотая маска».

Спектакли поставлены известными режиссерами Айратом Абушахмановым и Ильсуром Казакбаевым.

bashinform.ru

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