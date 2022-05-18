700 казанских школьников приняли участие в проектах «Хәрәкәттә – бәрәкәт» и «Сөйлә»

В Казани подвели итоги проектов «Хәрәкәттә – бәрәкәт» и «Сөйлә». Отчетный концерт состоялся в гимназии №180 Советского района города 16 мая. Школьники продемонстрировали навыки, которые они получили во время занятий по татарскому танцу и искусству слова. Учащиеся исполнили народные танцы и вальс, рассказали произведения татарских писателей и поэтов, а также показали театрализованное представление.

«В мае прошлого года мы запустили проект «Хәрәкәттә – бәрәкәт» в парках и скверах Казани, теперь он вошел и в школы. Сегодня мы увидели результат всего 20 уроков. В дальнейшем важно продолжить проект в виде большого масштабного фестиваля. Наверное, каждый понял, что эти проекты необходимы», – отметила заместитель руководителя Исполкома Казани Гузель Сагитова.

Всего в проектах обучались 700 учеников из 40 школ, 20 занятий прошли на протяжении четырех месяцев – с февраля по май. Наставниками для школьников стали профессиональные танцоры, педагоги-хореографы на татарском языке, артисты театра и телеведущие. Им вручили благодарственные письма от Исполкома Казани.

«Мы работали с учащимися, прилагая все усилия. В моей группе было больше русских детей, при объяснении им татарских движений я прибегал к переводу. Они интересовались, будут ли уроки по татарскому танцу проводиться и в следующем году», – поделился один из наставников проекта «Хәрәкәттә – бәрәкәт», заслуженный артист Республики Татарстан Алгиз Файзуллин.

О своих впечатлениях о проекте «Сөйлә» рассказала и народная артистка Республики Татарстан Зульфия Валиева. Она отметила, что уроки были очень важны для детей, которые ни разу не выходили на сцену. «Хочется, чтобы этот «десант» в будущем направился в большее количество школ», – отметила З.Валиева.

Образовательные учреждения, в которых проводились занятия проектов, наградили благодарственными письмами Управления образования Исполкома города. «Мы рады, что Мэрия Казани организовала такие проекты. Благодаря им ученики постигли азы искусства», – подчеркнула директор гимназии №20 Советского района Рахима Арсланова.

На итоговом представлении также присутствовал член Комиссии при Президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка, заместитель председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по бюджету, налогам и финансам Камиль Нугаев.

Проекты «Хәрәкәттә – бәрәкәт» и «Сөйлә» реализованы Мэрией города при поддержке Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка.

С мая по сентябрь в 6 парках города состоятся спортивные и творческие занятия на татарском языке в рамках проекта «Хәрәкәттә – бәрәкәт», сообщает отдел по реализации национальной политики в области языковой культуры Исполкома Казани. Первое мероприятие запланировано на 26 мая, оно пройдет на набережной озера Кабан.

kzn.ru