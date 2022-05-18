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Московский татарский театр представил спектакль «Четыре жениха Диляфруз»

Московский татарский театр представил спектакль «Четыре жениха Диляфруз»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 18.05.2022 0 2

Спектакль Московского татарского театра «Диляфруз» по пьесе известного татарского драматурга Туфана Минуллина «Четыре жениха [для] Диляфруз» прошел в Татарском культурном центре. Повествование о татарской деревенской жизни стараниями артистов превратилось в своего рода водевиль с песнями, танцами и сельским юмором, рассчитанным на зрителей, которым не понаслышке знакома деревенская тематика.

В шоу-программе приняли участие артисты творческих коллективов ТКЦ, а также казанская музыкальная группа «Миләш» и артисты санкт-петербургского татарского театра «Былбыл».

avtonomiya.tatar

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