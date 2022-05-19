Сегодня состоится открытие Всероссийского схода татарских религиозных деятелей

На XII Всероссийский форум приглашены 1100 представителей духовенства и гостей из 72 регионов Российской Федерации, в том числе из Республики Татарстан.

Сегодня состоится торжественное открытие форума с участием заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева в Международном выставочном центре «Казань Экспо».

Позже участники ознакомятся с выставкой индустрии халяль Russia Halal Expo, которая проходит в рамках международного саммита “Россия – Исламский мир: KazanSummit”.