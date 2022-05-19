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Василь Шайхразиев встретился с Талгат хазратом Таджуддином

Василь Шайхразиев встретился с Талгат хазратом Таджуддином

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 19.05.2022 0 6

Сегодня Премьер-Министр Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Габтелгаязович Шайхразиев  встретился с Верховным муфтием России, председателем Центрального Духовного управления мусульман России Талгат хазратом Таджутдином. Встреча прошла в здании Всемирного конгресса татар.

Они говорили о  мероприятиях, организуемых в честь 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией, в рамках которой в Казани с 19 по 21 мая 2022 года проходит Всероссийский сход татарских религиозных деятелей.

Василь Шайхразиев и Талгат хазрат Таджутдин обсудили вопросы организации “Болгар җыены”, который пройдет 21 мая в Булгаре. После встречи Талгат хазрат Таджутдин ознакомился со зданием Всемирного конгресса татар и дал интервью в студии “Дөнья”.

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