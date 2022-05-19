Василь Шайхразиев встретился с татарами из Луганской и Донецкой Народных Республик

Сегодня Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев встретился с делегациями из Донецкой и Луганской Народных Республик, прибывшими в Казань для участия во Всероссийском сходе татарских религиозных деятелей. Председатель Национального Совета ознакомил гостей с деятельностью Всемирного конгресса татар.

– Сегодня мы рады приветствовать вас во Всемирном конгрессе татар. В 45 зарубежных странах и 76 регионах России функционируют 450 татарских организаций. Конгресс объединяет наших соотечественников, сотрудничает с данными организациями и ведет совместную деятельность в различных сферах, – рассказал он.

-5 мая мы встретились с нашими соотечественниками в Луганской Народной Республике. Это была очень теплая и плодотворная встреча, – отметил Председатель Национального Совета, – Недавно из Татарстана было отправлено около 5 тонн гуманитарной помощи для Донецкой и Луганской Народных Республик, конгрессом татар был организован сбор средств. Кроме того, конгресс татар готов оказать поддержку нашим соотечественникам в сфере образования, культуры и в других вопросах.

Председатель Правления ОО «Алчевский городской татарский культурный центр «Тан» ЛНР, Председатель Духовного управления мусульман Луганской Народной Республики Флюр Карачурин выразил благодарность от имени всей делегации за теплый прием.

-Ваш визит в Луганскую Народную Республику нас воодушевил. Мы ощутили, что у нас есть татарская община, есть поддержка. Татары всегда были трудолюбивым народом, таковыми мы и остаемся, – отметил он.

-Наши предки, наши родители говорили на татарском языке и передали нам свои знания, традиции, культуру. Сегодня мы стараемся сохранить это наследие. В мечетях мы читаем проповеди на татарском и русском языках, – подчеркнул главный имам-мухтасиб Духовного управления мусульман ДНР Рушан Таиров.

Также на встрече обсудили деятельность и развитие татарских культурных центров и мусульманских религиозных организаций.

Напомним, с 19 по 21 мая 2022 года в Казани проходит XII Всероссийский форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия».