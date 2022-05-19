Сегодня, в выставочном зале Kazan Expo, состоялось открытие Всероссийского схода татарских религиозных деятелей.

Делегатов форума поприветствовал Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

– В 2022 году Всероссийский сход татарских религиозных деятелей проходит в рамках празднования масштабной даты – 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией. Сегодня здесь собрались представители 5 стран зарубежья и 76 регионов России. Мы надеемся, что данный форум станет площадкой для обмена опытом, даст возможность для обсуждения актуальных вопросов и объединит нас, – отметил Председатель Национального Совета.

Также здесь вручили награды Всемирного конгресса татар и поздравили победителей конкурса “Татар азаны”.

Делегаты форума имели возможность ознакомиться с международной выставкой индустрии халяль Russia Halal Expo, которая также проходит в Казани с 19 до 21 мая.