Василь Шайхразиев встретился с муфтием шейхом Равилем хазратом Гайнутдиным

Сегодня Всемирный конгресс татар посетила делегация во главе с председателем Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман России, муфтием шейхом Равилем Гайнутдиным. Гостей встречал заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

В ходе встречи руководители провели беседу по поводу праздничных мероприятий, посвящённых 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Также обсуждались вопросы, касающиеся единства татарского народа в мусульманском мире, посильную роль в котором играет и деятельность Всемирного конгресса татар. Также в ходе разговора Василь Шайхразиев подчеркнул, что сегодня впервые в здании конгресса татар состоялась встреча с татарами-мусульманами из Луганской и Донецкой Народных Республик. Далее председатель Национального Совета ознакомил гостей с обновленным зданием Конгресса. Во встрече также приняли участие руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров и его заместитель Марс Тукаев.