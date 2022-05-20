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Во Всемирном конгрессе татар прошла встреча Председателя Национального Совета и Альбир хазрат Крганова

Во Всемирном конгрессе татар прошла встреча Председателя Национального Совета и Альбир хазрат Крганова

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 20.05.2022 0 1

Сегодня в Исполнительном комитете Всемирного конгресса татар состоялась встреча Заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, Председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева и  Председателя  Духовного собрания мусульман России Альбир хазрата Крганова.

На встрече также присутствовали Руководитель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров и Заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар –
начальник комитета по работе с татарскими общественными объединениями
регионов Российской Федерации Марс Тукаев.

Василь Шайхразиев поприветствовал гостей и рассказал об истории создания и о деятельности Всемирного конгресса татар: 30 лет тому назад был создан Всемирный конгресс татар с целью сохранения культуры, языка и  самобытности нашего народа. Также Председатель Национального Совета поделился информацией о мероприятиях, проводимых в рамках 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией.

– Всероссийский сход татарских религиозных деятелей призван дать нам возможность обсудить вопросы сохранения и развития своих традиций, религии, истории. Выражаем Вам свою благодарность за участие в данных мероприятиях. Мы активно сотрудничаем с муфтиятами различных регионов страны и всегда ставим в пример деятельность религиозных организаций под вашим руководством. Ваш труд ориентирован на плодотворную работу и укрепление связей с молодым и старшим поколением, – отметил Василь Шайхразиев.

Альбир хазрат Краганов также поделился своими мыслями о деятельности Всемирного конгресса татар.

– Всемирный конгресс татар является одной из немногих организаций со столь высоким уровнем работы. Укрепление понятия  “татарский мир” и создание проектов на его основе является правильным направлением, – подчеркнул Председатель Духовного собрания мусульман России.

Напомним, делегация под руководством Председателя  Духовного собрания мусульман России Альбир хазрата Крганова принимает участие во Всероссийском сходе татарских религиозных деятелей, который проходит в Казани с 19 по 21 мая.

 

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