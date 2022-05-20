В Казани продолжается Всероссийский сход татарских религиозных деятелей, который проходит с 19 по 21 мая. Вчера состоялось торжественное открытие форума в Международном выставочном центре «Казань Экспо».

Форум, посвященный 1100-летию принятия Ислама Волжской Булгарией, собрал 1100 делегатов с 76 регионов России и 5 зарубежных стран.

Сегодня религиозные деятели и гости примут участие в церемонии закладки первого камня в строительство Соборной мечети Казани. Позже в Татарском государственном академическом театре оперы и балета им. М. Джалиля состоится пленарное заседание форума с участием Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова.