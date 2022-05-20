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Продолжается Всероссийский сход татарских религиозных деятелей

Продолжается Всероссийский сход татарских религиозных деятелей

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Анонс, 20.05.2022 0 10

В Казани продолжается Всероссийский сход татарских религиозных деятелей, который проходит с 19 по 21 мая. Вчера состоялось торжественное открытие форума в Международном выставочном центре «Казань Экспо».

Форум, посвященный 1100-летию принятия Ислама Волжской Булгарией, собрал 1100 делегатов с 76 регионов России и 5 зарубежных стран.

Сегодня религиозные деятели и гости примут участие в церемонии закладки первого камня в строительство Соборной мечети Казани. Позже в Татарском государственном академическом театре оперы и балета им. М. Джалиля состоится пленарное заседание форума с участием Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова.

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